Jak prezentuje się ranking klientów TSMC? Apple na szczycie, a AMD…

AMD w ostatnim czasie coraz bardziej zaczęło polegać na firmie TSMC i jej fabrykach układów półprzewodnikowych. To z jednej strony skończyło się dobrze (AMD ma dostęp do jednych z najnowocześniejszych technik produkcyjnych), a z drugiej źle (dostępność kart graficznych Radeon na tle produkowanych z udziałem Samsunga GeForce RTX wskazuje to bezpośrednio). Dziś jednak nie o tym, czy wybór TSMC w czasach pandemii był dla AMD wyborem dobrym, a o tym, jak prezentuje się sam ranking klientów TSMC.

AMD staje się coraz ważniejsze dla TSMC i trend ten się utrzyma, choć poziomu Apple firma z pewnością nie przebije

Z fabryk Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. od kilku lat wyjeżdżają najbardziej zaawansowane i najbardziej zaawansowane układy logiczne. To właśnie im Apple zawdzięcza przewagę swoim smartfonom nad modelami konkurencji już przy samych podstawach. Dzięki produkcyjnemu zaawansowaniu TSMC, Apple obok autorskiego oprogramowania i rozbudowanej optymalizacji zapewnia swoim m.in. iPhone SoC wyprodukowane w najniższym możliwym procesie na rynku (w dniu premiery).

Jest zresztą traktowane przez TSMC priorytetowo i nic dziwnego – jest od dawna największym klientem firmy. Do tego stopnia, że przewyższa łączną sumę generowanego przychodu pozostałych firm z orientacyjnego rankingu „Top 10”, za którego opracowanie odpowiada serwis Bloomberg oraz DigiTimes.

Dlatego też Apple jest traktowane priorytetowo nad pozostałymi firmami, a sama firma TSMC udowadniała już wielokrotnie, że jest wierna swoim długoletnim i większościowym klientom. Fani AMD powinni się więc cieszyć z pozornie skromnego generowania nieoficjalnego 4,36% ogólnych przychodów TSMC.

Apple – 25,93%

MediaTek – 5,80%

AMD – 4,36%

Qualcomm – 3,90%

Broadcom – 3,77%

Nvidia – 2,83%

Sony – 2,54%

Marvell – 1,39%

STMicroelectronics – 1,38%

Analog Devices – 1,06%

Intel – 0,84%

Producent m.in. kart Radeon i procesorów Ryzen zwrócił się do TSMC po zrezygnowaniu z usług Global Foundries w 2018 roku po tym, jak firma przestała rozwijać nowoczesne technologie. Poprzez skupienie produkcji wszystkich swoich najbardziej zaawansowanych produktów u TSMC AMD szybko stało się trzecim największym klientem tej tajwańskiej firmy.

Ta pozycja AMD przed Broadcom, NVIDIA i Qualcomm pozwala firmie na negocjowanie lepszych warunków produkcyjnych, wcześniejszy dostęp do najnowocześniejszych technologii produkcyjnych, bliższą współpracę i nawet wpływ na rozwój węzłów produkcyjnych nowej generacji. Co najważniejsze, AMD będzie zostawiało w kieszeni TSMC coraz więcej i więcej, patrząc na najbliższa przyszłość i planowane przejecie Xilinx.