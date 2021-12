Samsung Galaxy A73 powoli przygotowuje się do premiery. Co zdradza wyciek?

W 2022 roku czeka nas kilka premier nowych modeli z serii Galaxy A. Jednym z nich będzie urządzenie ze średniej półki – Galaxy A73, który stał się bohaterem nowego przecieku. Sprawdźmy więc co zaoferuje, a także jak się prezentuje ten smartfon, bo renderów również nie zabrakło.

Ostatnio dowiedzieliśmy się o planach Samsunga w zakresie serii Galaxy A. Firma ma zamiar zwiększyć ilość wodoodpornych modeli ze średniej i niskiej półki. Jednym z nich ma być właśnie następca Galaxy A72, czyli Galaxy A73, o którym dowiedzieliśmy się więcej dzięki nowym przeciekom.

Czytaj też: Seria Galaxy A ma być przyszłości bardziej wodoodporna

Co zaoferuje Samsung Galaxy A73?

W przypadku tego modelu nie ma co liczyć na rewolucję, zarówno w wyglądzie jak i specyfikacjach. Samsung idzie bezpieczną drogą, chcąc dać nam solidny, wydajny model, z którego z pewnością klienci będą zadowoleni. A73 ma zostać wyposażony w duży, 6,7- calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+, z domyślnym odświeżaniem 90 Hz, choć niektóre źródła wspominają o możliwości dostosowania częstotliwości do 120 Hz. Aparat do selfie zostanie umieszczony w okrągłym wcięciu, jednak jego rozdzielczość jest nieznana. Prostokątna wyspa z pionowo ułożonymi modułami aparatów kryć będzie główny obiektyw 108 Mpix, co stanowi duże ulepszenie względem poprzednika oferującego 64 Mpix. Specyfikacja pozostałych aparatów jest nieznana, choć można spodziewać się obiektywu ultraszerokokątnego i marko lub czujnika głębi.

Samsung Galaxy A73 | Render: Zoutons

Sercem Galaxy A73 ma być procesor Qualcomm Snapdragon 750G SoC w połączeniu z 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Czy będzie wariant z większą ilością pamięci? Nie wiadomo. Przeciek wskazuje na baterię o pojemności 5000 mAh obsługującą szybkie ładowanie z mocą 33W.

Czytaj też: Kiedy Huawei udostępni globalną wersję HarmonyOS?



Samsung Galaxy A73 | Render: Zoutons

Tak jak już wspominaliśmy, smartfon ma być wodoszczelny zgodnie z oceną IP67. Będzie działał pod kontrolą Androida 12. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, ale spodziewamy się, że Samsung zaprezentuje Galaxy A73 w pierwszych miesiącach 2022 roku.