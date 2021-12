Znamy specyfikację chińskich procesorów graficznych Fenghua. Teoretyczną wydajność również

W połowie listopada po raz pierwszy poznaliśmy kuluary chińskich procesorów graficznych Fenghua 1. Wtedy niestety firma Xindong Technology nie zdradziła wszystkich informacji na ich temat, ale wreszcie jej partner zmienił ten stan rzeczy. Dzięki Innosilicon, czyli firmie odpowiadającej za produkcję, wreszcie poznaliśmy specyfikację chińskich procesorów graficznych Fenghua.

Innosilicon ujawniła specyfikację chińskich procesorów graficznych Fenghua. To one napędzają karty Fantasy 1

Zanim wejdziemy w szczegóły, warto podkreślić, że obie firmy współpracują obecnie z zainteresowanymi klientami, którzy sprawdzają drzemiący w tych nowych GPU potencjał. Dlatego też nie jest jasne, kiedy karty graficzne od Xindong będą dostępne w sprzedaży i w jakiej cenie. Nie wiadomo też, czy kiedykolwiek trafią one w ogóle na rynek konsumencki, bo mogą być przeznaczone wyłącznie do centrów danych.

Czytaj też: Wielomodułowy chipset X670 w planie AMD? Potencjalna sklejka będzie utrapieniem producentów płyt

Jednak w teorii procesor graficzny Fenghua 1 może obsłużyć gry wideo – zarówno starsze, jak i te nowsze. Już wcześniej informowano, że obsługuje ponoć wszystkie nowoczesne (i starsze) API pokroju DirectX, Vulkan, OpenGL, OpenCL, czy OpenGL ES. Może też współpracować z systemami Android, Linux i Windows poprzez interfejs PCIe 4.0 i z udziałem wyjść wideo DisplayPort, eDP 1.4 i HDMI 2.1.

Czytaj też: Ceny procesorów Alder Lake-S bez K. Sklep już je sprzedaje, a chłodzenia wyciekły

Dziś dowiedzieliśmy się, że procesor graficzny Fenghua 1 jest produkowany z wykorzystaniem 12-nm procesu technologicznego i najpewniej jest oparty na architekturze PowerVR. Po stronie pamięci w grę wchodzi 4, 8 lub 16 GB GDDR6 lub GDDR6X oraz odpowiednio podwojona pojemność w wydajniejszym wariancie. CO ciekawe, pobór mocy Fenghua 1 wynosi zaledwie 50 watów w „wielokanałowym środowisku chmurowym”.

Fantasy 1 z jednym Fenghua 1

Fantasy 1 z jednym Fenghua 2

W praktyce jego wykorzystanie obejmuje dwa rodzaje kart graficznych Fantasy 1 – Type A oraz Type B. To odnosi się bezpośrednio do ich liczby na laminacie i tak też wariant z jednym GPU zapewnia 5 TFLOPS wydajności w obliczeniach FP32 i 25 TOPS w INT8. Może obsłużyć do 16 sprzętów pracujących w Full HD, dekodować do czterech nagrań w jakości [email protected] i generować do 160 gigapixeli na sekundę.

Czytaj też: Karta graficzna Intela przetestowana w grze. Co pokazał Intel Arc Alchemist DG2?

Wariant Type B, czyli z dwoma Fenghua 1 po prostu podwaja te wartości i tym samym przewyższa nieco wydajnością GeForce RTX 3060, choć każdy wie, jak to jest z łączeniem dwóch procesorów graficznych na jednym laminacie. Budzi to zarówno problemy natury optymalizacyjnej, jak i synchronizacji, ale to dobrze, że na rynku pojawiają się nowi producenci kart graficznych. Nawet jeśli ograniczą swoją działalność do Chin, to i tak wtedy produkty AMD i NVIDIA zyskają, bo będą bardziej dostępne dla klientów poza Chinami.