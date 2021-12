System napędowy dla elektrycznych rowerów Vinka Auto VA+ obiecuje naturalne wspomaganie

Japońska firma Vinka, która od dłuższego czasu produkuje całą masę elementów napędowych do ebike, postanowiła zaprojektować dla nowy kompleksowy system napędowy. Ten miał wnieść ogólną jakość i charakter wspomagania na nowy poziom. Tak też powstał Vinka Auto VA+, opierający się na elektrycznym silniku ukrytym w piaście tylnego koła.

Prezentacja Vinka Auto VA+, czyli systemu do elektrycznych rowerów, który ma zapewniać bardziej naturalne wspomaganie

System napędowy Vinka Auto VA+ doczekał się prezentacji podczas tegorocznych targów Eurobike. Jego zastosowanie ma objąć całą masę różnych modeli eBike, choć patrząc po jego charakterystyce i możliwościach, najpewniej będzie najbardziej popularny wśród modeli miejskich. Oczywiście o ile jakiś producent uwierzy w zapewnienia Vinka i postanowi sięgnąć po cały zestaw oferowany przez tą japońską firmę.

Trzeba podkreślić, że Auto VA+ jest oferowany w formie pakietu, który obejmuje:

silnik elektryczny w tylnej piaście

akumulator firmy Phylion

czujnik momentu obrotowego

wyświetlacz DC31

wsparcie aplikacji Vinka Life App na smartfonach

Z tego zestawu zdecydowanie najważniejszym elementem jest sam silnik, ale oprócz niego zaimponować może też czujnik momentu obrotowego. Powód ku temu jest prosty – taki czujnik odczytuje siłę, z jaką pedałuje rowerzysta, a nie to, jak szybko to robi. Dzięki temu odczytuje to natychmiastowo i daje bezpośredni sygnał systemowi napędowemu do reakcji, co objawia się wyższą responsywnością. Gdyby tego było mało, system w lepszy sposób dawkuje moment obrotowy z silnika elektrycznego podczas startów, czy wjazdu na wzniesienia.

Ten właśnie czujnik jest zapewne powodem, dlaczego firma chwali się, że system Auto VA+ posiada funkcję automatycznego wspomagania. W ogłoszeniu Vinka wspomina jednak, że system jest o wiele bardziej zawansowany i ponoć jest w stanie rozpoznać sytuację na drodze. Wszystko po to, aby automatycznie zwiększyć lub zmniejszyć wspomaganie, aby zapewnić bardziej naturalne odczucia podczas pedałowania.

Dzięki kompaktowemu silnikowi Vinka RH60, stabilnemu czujnikowi momentu obrotowego TS20, prostemu wyświetlaczowi DC31, zintegrowanemu akumulatorowi D/T i aplikacji Vinka Life App, system napędowy VA+ wzbogaca e-mobilność o wygodną, stabilną i konkurencyjną ofertę.

Na sam koniec warto wspomnieć o samym silniku Vinka RH60, będącego częścią systemu Auto VA+. Ten chwali się mocą 250 watów, niską wagą rzędu 1,7 kilograma i momentem obrotowym na poziomie 30 Nm. Poza tym nie straszna jest mu wilgoć i woda, dzięki certyfikatowi IP65.