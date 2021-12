Zmiana domyślnej przeglądarki w systemie Windows 11 nie będzie jednak tak problematyczna

Wygląda na to, że Microsoft postanowił posłuchać słów krytyki i ułatwić sposób zmiany domyślnej przeglądarki w systemie Windows 11. Jeśli nie będziemy chcieli korzystać z Edge, zmiana na alternatywny program nie będzie już tak uciążliwa.

Czasy, gdy przeglądarka Microsoftu służyła tylko i wyłącznie do pobrania Chrome’a czy Firefoxa już dawno mamy za sobą. W najnowszej odsłonie Egde zyskuje na popularności, oferując wydajność, umiarkowaną zasobożerność czy wygodną nawigację. To jednak nie oznacza, że każdy będzie chciał z niej korzystać, jak chciał to wymusić Windows 11. Do tej pory, chcąc dokonać zmiany domyślnej przeglądarki, konieczna była znajomość protokołów http, https i rozszerzeń, a to raczej nie jest wiedza, którą ma każdy przeciętny użytkownik Windowsa.

Oczywiście podczas pierwszego uruchomienia wybranej przeglądarki (o ile mieliśmy zainstalowanych ich więcej) pojawiało się okno dialogowe, z możliwością ustawienia przeglądarki jako domyślnej. Jeśli wybraliśmy Edge, kolejna zmiana była trudna i mozolna.

Kompilacja 22509 systemu Windows 11 przynosi wyczekiwaną zmianę

Użytkownik Twittera Rafael Rivera doniósł, że w kompilacji pojawił się specjalny przycisk w Ustawieniach przeglądarki, dzięki któremu dokonamy szybkiej i wygodnej zmiany domyślnej przeglądarki. Wystarczy więc zaledwie kilka kliknięć. Microsoft potwierdził, że zmiany są celowe, ale cały czas nie wiadomo, czy pojawi się w następnej dużej aktualizacji (już w 2022 roku), czy może szybciej, jako część mniejszej łatki. Na razie więc trwają testy, więc trudno powiedzieć, kiedy nowość trafi do wszystkich.

W Windows 11 Insider Preview Build 22509 udostępniony na Dev Channel w środę usprawniliśmy możliwość ustawienia przez niejawnego testera systemu Windows „domyślnej przeglądarki” dla aplikacji, które rejestrują się w HTTP:, HTTPS:, .HTM i .HTML, – wyjaśnia Aaron Woodman, wiceprezes ds. marketingu Windows (via The Verge)

Warto też wpomnieć, że w kompilacji 22509 pojawiło się też kilka poprawek dla systemu Windows 11. W menu Start pojawiły się nowe opcje dostosowywania, np. możliwość zobaczenia większej ilości przypiętych elementów. Wprowadzono również więcej ustawień z Panelu sterowania do aplikacji Ustawienia systemu.