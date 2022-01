2 TB zamknięte w 3 cm. Na to pozwalają 176-warstwowe pamięci QLC Microna

Pamięci QLC rozwijają się w najlepsze i najnowsze dzieło firmy Micron właśnie to potwierdza. Mowa o tym, co znalazło się dyskach SSD 2400, które wedle producenta są pierwszymi takimi na rynku, jeśli idzie o zaawansowanie pamięci flash z komórkami w konfiguracji Quad Level Cell. To następcy TLC, potęgujący obawy co do trwałości i szybkości pamięci przez możliwość zapisywania nie jednego (jak to w przypadku SLC) bitu na komórkę, a aż 8.

Micron zaczął rozsyłać swoje 176-warstwowe pamięci QLC NAND Flash. To z nich korzystają dyski Micron 2400 SSD PCIe 4.0 NVMe, udowadniając ogromny potencjał

Pojemność dysków SSD jest bezpośrednio związana z rodzajem oraz zaawansowaniem układów pamięci Flash w myśl liczby warstw, którymi zarządza kontroler. Tak się składa, że dzieło Microna połączyło oba te fronty i tak też powstały 176-warstwowe pamięci QLC, które oferują na dodatek wysoki poziom wydajności, bo prędkości odczytu do 4500 MB/s. Nastąpiło to nieco ponad rok od ujawnienia 176-warstwowych pamięci MLC (2-bitowych Multi Layer Cell) przez firmę, co podkreśla rozwój technologii w tak krótkim czasie, który w praktyce przełoży się na pojemniejsze i tańsze dyski.

Wykorzystujący te pamięci nowy dysk Micron 2400 SSD PCIe 4.0 NVMe jest już dostępny do kupienia na niektórych rynkach z myślą o komputerach stacjonarnych i laptopach dla „Kowalskich”. W przyszłości doczeka się też zastosowania w wariantach profesjonalnych, przyjmując trzy formaty. Tradycyjny 2280 nie dziwi, podobnie zresztą, jak 22×42, ale upchanie 512 GB, 1024 GB i wreszcie 2 TB w formacie 22×30 robi ogromne wrażenie. To jednak nie koniec ochów i achów.

Pod kątem wydajności Micron chwali się, że porównanie nowych 176-warstwowych kości QLC do poprzedników (96-warstwowych) przekłada się na 33% większą przepustowość operacji wejścia i wyjścia oraz niższe opóźnienie o 24%. Firma chwali się, że zużycie energii w stanie bezczynności zostało zmniejszone o 50 procent w porównaniu z poprzednią generacją dysków QLC SSD. Po stronie wydajności wyrażanej w MB/s możecie liczyć na 4500 MB/s odczytu i 4000 MB/s zapisu sekwencyjnego, który na poletku losowym wynosi odpowiednio 650K i 700K IOPS.

Daleko więc dyskom 2400 SSD Microna do poziomu najwydajniejszych SSD na PCIe 4.0 z prędkościami rzędu 7000 MB/s, ale nie po to powstały. Ich rolą jest zapewnienie wysokich pojemności w możliwie najniższych cenach, a to niestety odbija się na wskaźniku TBW, który wynosi odpowiednio 150 TB dla 512-GB modelu i 600 TB dla wersji o pojemności 2 TB.