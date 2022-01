Kwestia HDR10+ dla kart GeForce i rozwój powszechności NVIDIA Reflex

NVIDIA miała wiele do zapowiedzenia podczas swojej konferencji na CES 2022, co po stronie stricte sprzętowej objęło zarówno karty graficzne, jak i myszki oraz klawiatury, podczas gdy po stronie oprogramowania firma rozwodziła się nad rozwojem NVIDIA Reflex. Być może najważniejsze jest jednak dla Was wsparcie HDR10+, które zapewni jeszcze lepszą jakość grafiki.

HDR10+ dla kart graficznych GeForce

Zacznijmy od tego, o czym wiemy obecnie najmniej. NVIDIA oprócz ogłoszenia, że flagowe telewizory OLED od LG, Philipsa i Xiaomi będą wkrótce automatycznie wykrywać karty firmy i stosować odpowiednie ustawienia wymagane do gier z niskimi opóźnieniami.

Wpomniała też o wsparciu HDR10+. Problem w tym, że nie wiemy, kiedy dokładnie to wsparcie zadebiutuje, ale pewne jest, że będzie to miało miejsce jeszcze w tym roku i obejmie modele z serii GeForce RTX 3000, 2000 i nawet GTX 1600. Konkretów jednak zabrakło.

Rozwój technologii NVIDIA Reflex trwa

NVIDIA Reflex, to specjalna funkcja, mająca na celu obniżać input-lag w grach, poprawiając ich responsywność. Obejmuje zarówno pakiet SDK dla deweloperów, za pomocą którego ci mogą wprowadzić ją do swojej produkcji, jak również narzędzie do sprawdzania opóźnienia Reflex Analyzer. Ten drugi doczeka się jeszcze w tym miesiącu ulepszenia, który usprawni proces aktywacji analizatora. Wystarczy tylko wpiąć mysz do kompatybilnego monitora i w grze aktywować nakładkę kombinacją Alt+R.

Reflex trafi też w najbliższym czasie do siedmiu kolejnych gier…

God of War Grit iRacing Midnight Ghost Hunt Super People Ready or Not Rainbow Six Extraction

… a samo narzędzie do analizy stanie się dostępne po raz pierwszy na monitorach o rozdzielczości wyższej, niż 1080p. Mowa o aż sześciu nowych monitorach, które oferują jakość 1440p i 300/360 Hz lub 4K i 160 Hz z dodatkiem Reflex Analyzer oraz NVIDIA Esports Vibrance.

Gdyby tego było mało, do grona myszek wspierających NVIDIA Reflex Analyzer dołączyło sześć kolejnych myszek, zwiększając grono kompatybilnych modeli o ponad 35 egzemplarzy.