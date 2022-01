Nowy katalizator montowany w kominach fabryk rozwiązałby problem emitowanego przez nie CO2

Sektor przemysłowy odpowiedzialny jest za całkiem sporą część całkowitej emisji dwutlenku węgla. Dlatego też naukowcy z OSU College of Science szukali sposobu na wykorzystanie emitowanego przez fabryki dwutlenku węgla i tym samym redukcji jego emisji. Sposób ten udało się znaleźć.

Chodzi o dość prosty w konstrukcji katalizator, który składa się z metaloorganicznego szkieletu wypełnionego tlenkiem propylenu. Taki zestaw może katalizować proces tworzenia cyklicznych węglanów, usuwając jednocześnie dwutlenek węgla z substancji emitowanych przez fabryki.

Do tego węglany cykliczne to klasa związków, która cieszy się dość sporym zainteresowaniem ze strony sektora przemysłowego ze względu na swoje dość szerokie zastosowanie: można produkować z nich rozpuszczalniki, elektrolity akumulatorowe, czy nawet farmaceutyczne prekursory niektórych związków.

— To bardzo ekscytujące odkrycie. Możliwość bezpośredniego wykorzystania dwutlenku węgla z zanieczyszczonych źródeł oszczędza koszty i energię oddzielania go, zanim będzie można go wykorzystać do produkcji cyklicznych węglanów, co będzie dobrodziejstwem dla zielonej gospodarki – mówi Kyriakos Stylianou z OSU College of Science