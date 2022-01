Szybka i energooszczędna komunikacja na orbicie. CSL i JAXA przeprowadziły ważny eksperyment

Obecnie satelity komunikują się głównie za pomocą fal radiowych, które cechuje niewielka przepustowość i duże opóźnienie. Dlatego też CLS i JAXA w ramach programu Space Innovation through Partnership and Co-creation (J-SPARC) połączyli siły, aby przeprowadzić eksperyment polegający na przesłaniu kompletnego pliku danych w „symulowanym środowisku komunikacyjnym o niskiej jakości i podatności na błędy”.

Sony Computer Science Laboratories (CSL) i Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) w ramach swojej współpracy chcieli wykazać sens i skuteczność optycznego połączenia internetowego pomiędzy satelitami na niskiej orbicie i bezzałogowymi samolotami dla telekomunikacji stratosferycznej. Dzięki temu eksperymentowi obie organizacje stworzyły techniczne podstawy do komercjalizacji tej technologii.

Spodziewamy się, że doprowadzi to do przyszłych możliwości rozwoju biznesu w zakresie usług komunikacyjnych, takich jak małe terminale komunikacji optycznej zainstalowane na konstelacjach satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej lub bezzałogowe samoloty do telekomunikacji stratosferycznej

– czytamy w ogłoszeniu CSL.