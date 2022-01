Elektryczny rower górski z pełnym zawieszeniem. Firma MMR pokazała X-Bolt

Jeśli kojarzycie firmę MMR Bicycles, to z pewnością wiecie, że nawet po licznych premierach w 2021 roku jej oferta nie doczekała się zbyt wielu modeli elektrycznych. Jednak ubiegły rok ta hiszpańska firma postanowiła zakończyć w „nowoczesnym stylu” i tak też powstał elektryczny rower górski z pełnym zawieszeniem X-Bolt.

Rynek elektrycznych rowerów górskich (eMTB) rozwija się w najlepsze i ostatnie tygodnie przyniosły na nim wiele nowości. Mowa o AM1000 V6 od FREY, E-Five firmy Patrol Mountain, czy Rise H od Orbea. ale na ich tle X-Bolt i tak wyróżnia się tym, co ma do zaoferowania, jako elektryczny rower górski z pełnym zawieszeniem oraz wewnętrznym prowadzeniem przewodów w ramie z włókna węglowego. Dla MMR jest to zresztą pierwszy taki model w ofercie.

MMR X-Bolt, czyli nowy elektryczny rower górski z wyższej półki

X-Bolt jest dostępny łącznie w trzech wersjach (00, 10 i 30), z czego każda z nich pozwala wybrać między widelcem o skoku rzędu 120 lub 140 mm. Ich ceny mogą powalić, bo wahają się od 22 do ponad 30 tysięcy złotych, ale znów firma jasno wskazuje, że stawia na wysokiej jakości osprzęt.

Widać to zwłaszcza w układzie napędowym, wykorzystującym system Bosch czwartej generacji w postaci Performance CX. Ten łączy 625-Wh akumulator w dolnej rurze z silnikiem elektrycznym o momencie obrotowym rzędu 85 Nm, który oferuje specjalny tryb eMTB.

Same w sobie te stosunkowo nowe silniki elektryczne dla rowerów firmy Bosch są wyjątkowo responsywne, a wielu właścicieli ceni sobie ich moment obrotowy. To dzięki niemu ograniczenie mocy do 250 W przez prawo nie boli aż tak bardzo, a walka ze wzniesieniami przestaje być większym wyzwaniem.

Bez względu na wersje możecie liczyć na 29-calowe obręcze i sztycę rowerową z regulacją w czasie jazdy. Wchodząc w szczegóły, tak prezentuje się cała oferta MMR X-Bolt: