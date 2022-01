Nowy GeForce RTX 3060 Ti na horyzoncie? NVIDIA może postawić na GA103

Wczoraj w naszym artykule spójrzcie na zdjęcie GA103 i poznajcie wydajność GeForce RTX 3080 Ti w wersji mobilnej spekulowaliśmy, że NVIDIA zostawiła sobie ciekawą możliwość z tym rdzeniem i wygląda na to, że mieliśmy rację. Poniekąd. Wedle najnowszych informacji NVIDIA szykuje na rynek nowego GeForce RTX 3060 Ti z myślą o komputerach stacjonarnych, który… no właśnie przecież ten model jest już do kupienia od wielu miesięcy. O czym więc dokładnie mowa i czy nie jest to zwyczajny błąd?

GA103, to nie „wykastrowany GA102”, a nowy pełnoprawny rdzeń NVIDIA, który nie może „marnować” się tylko w jednej karcie graficznej

W liście zmian wprowadzonych w aktualizacji AIDA 6.60.5918 beta pojawiła się wzmianka o zastąpieniu w RTX 3060 Ti rdzenia GA104 nowszym GA103. Czy to zwyczajny błąd?

Czytaj też: To będzie piękna katastrofa. Rakieta Falcon 9 rozbije się o powierzchnię Księżyca

Wbrew pozorom, nie. Chociaż spekulowaliśmy, że odblokowany wyłącznie w 97% procesor graficzny GA103 doczeka się w pewnym czasie swojego pełnoprawnego wydania z 7680, a nie 7424 rdzeniami CUDA, jak to ma miejsce w mobilnym RTX 3080 Ti, to NVIDIA ma najwyraźniej inny plan z udziałem tych mniej udanych w procesie produkcyjnym rdzeni. Wszystko rozbija się GeForce RTX 3060 Ti, który ma doczekać się „podmianki” GPU w nowej rewizji i tak też procesor GA104 zostanie zastąpiony nowszym GA103. Co to dokładnie oznacza?

Czytaj też: Tani Alder Lake podkręcony do 5,8 GHz. Pentium Gold G7400T to najwydajniejszy dwurdzeniowy procesor

Na samym początku trzeba zaznaczyć, że dla nieobeznanych użytkowników nic się nie zmieni. RTX 3060 Ti pozostanie RTX 3060 Ti pod kątem specyfikacji (8 GB GDDR6 na 256-bitowej magistrali i 4864 odblokowanych rdzeni CUDA), ale jego procesor graficzny zostanie wymieniony na ten większy. Sprawa zapewne nie przejdzie bez echa, ale pewne jest, że NVIDIA musi zadbać o przynajmniej identyczny poziom wydajności i możliwości między starym, a odświeżonym modelem.

Reklama

Czytaj też: Znamy wydajność Ryzen 9 6900HX i mamy dla Was dobrą i złą wiadomość

Mowa o podmianie GPU o wielkości 392 mm kwadratowych na ten o wielkości 496 mm2, co sugeruje m.in. łatwiejsze odbieranie ciepła z rdzenia o większej powierzchni i lepsze rozłożenie nakładu produkcyjnego, jako że GA104 jest już wykorzystywany w kilku kartach NVIDIA. To zapewne jest główny powód tej decyzji – firma chce po prostu zwiększyć skalę produkcji, wykorzystując jednocześnie te GPU, które powstały z defektem.