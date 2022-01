Panele MiniLED w 2022 roku. Wedle szacunków ich dostawy ulegną prawie podwojeniu

W naszym artykule z maja omawialiśmy telewizory MiniLED. Tam wspominaliśmy, że to następna generacja LCD, która udoskonala system podświetlenia FALD, stawiając na kila tysięcy mniejszych diod podświetlających. Nic więc dziwnego, że panele MiniLED są coraz częściej spotykane na rynku i wedle najnowszych szacunków, ich dostawy w 2022 roku wzrosną znacząco.

Trudno dziwić się temu, że popyt na panele MiniLED wzrósł tak nagle. Dzięki zapewnieniu całemu ekranowi większej liczby stref podświetlenia, telewizor znacznie lepiej radzi sobie z kontrastem, uzyskiwaniem głębokiej czerni, poprawiania efektu HDR, czy uzyskiwania wyższej jasności przy zachowaniu okazalszej wydajności energetycznej i trwałości. W porównaniu do ekranów OLED są w stanie również zapewnić nieograniczony kontrast przy zachowaniu wyższej jasności. Apple zdaje się wiedzieć o tym doskonale.

Apple znacząco przysłuży się do tego, aby produkcja na panele MiniLED w 2022 roku doczekała się ogromnych zamówień

Patrząc na nowości z targów CES 2022, nie trudno nie zauważyć trendu wpychania paneli MiniLED do coraz większej liczby sprzętu – od mobilnego po stacjonarny. Jednak „zachwyt” tymi panelami pewna firma przeżyła już w 2021 roku i mowa tutaj o Apple, które wprowadziło MiniLEDy do iPada Pro z M1, czy 14- i 16-calowych MacBookach Pro. Będzie to jednak początek, bo ponoć te panele trafią też do kolejnych produktów Apple na czele z MacBookiem Air, 27-calowym iMac Pro, czy zaktualizowanego 11-calowego iPada Pro.

Oczywiście Apple nie jest jedyną firmą, która widzi potencjał w MiniLED, choć na ten moment będzie głównym powodem, dlaczego wedle prognozy Display Supply Chain Consultants dostawy tych paneli w 2022 roku wzrosną o 80%. Mowa o aż 9,7 milionach egzemplarzy paneli, z czego dostawy do laptopów doczekają się 150-procentowego wzrostu do 5 milionów sztuk. Większość zapewne przypadnie MacBookom Apple 2021.

W tym roku zresztą produkty Apple mogą być jednym z najczęściej wybieranych, jeśli ktoś koniecznie chce sięgnąć po sprzęt wyposażony w panel MiniLED. Wraz ze wzrostem świadomości o ich zaletach, najpewniej inni producenci tabletów i notebooków zwrócą uwagę na ich znaczenie i zaczną go stosować w przyszłych produktach.