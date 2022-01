Pierwszy helikopter z katapultą. Rosyjski Kamow Ka-50 jest wyjątkowym dziełem

Helikoptery z serii Ka-50 nie są nowinką w świecie awioniki. Powstały już w ubiegłym wieku i pierwszy oblot w wersji podstawowej zaliczyły w 1982 roku i w wersji ulepszonej (Ka-52) w 1997 roku. Ich produkcja trwa od 1990 roku do dziś i zaowocowała stworzeniem ponad 100 egzemplarzy Ka-52 i 32 Ka-50. Co zdecydowanie najważniejsze, rosyjski Kamow Ka-50, to wyjątkowy pierwszy helikopter z katapultą.

Kamow Ka-50 stworzyli radzieccy inżynierowie, który wyprzedzili cały świat, tworząc ten pierwszy helikopter z katapultą

Kiedy sytuacja robi się gorąca, piloci myśliwców w każdej chwili mogą skorzystać z katapulty (wyrzucanego fotela). To system ratunkowy, którego stosuje się głównie w samolotach wojskowych, mający za zadanie przeprowadzić szybką ewakuację załogi samolotu w przypadku utraty jego własności lotnych. Dokonuje się tego poprzez otworzenie kabiny i wystrzelenie fotela z pilotem za pomocą (zwykle) silnika rakietowego, aby następnie sprowadzić go na ziemię z wykorzystaniem spadochronu.

Pomysł na katapultę sięga 1938 roku, ale pomimo upływu tylu dekad, obecnie trudno wskazać helikopter, który posiada ten system. Przemysł ułatwia nam jednak zapamiętanie tego jedynego, wyjątkowego Ka-52 i jego pochodnych, który jest pierwszym na świecie śmigłowcem operacyjnym z ratunkowym systemem wyrzucania, który umożliwia pilotowi ucieczkę przy wszystkich wysokościach i prędkościach.

System wyrzucania wspomagany rakietami K-37-800 jest produkowany przez przedsiębiorstwo badawczo-produkcyjne Zvezda Joint Stock Company w obwodzie moskiewskim. Jego działanie z oczywistych względów nie jest tak proste, jak w samolotach.

Katapulta wyrzucając pilota śmigłowca w powietrze, posłałaby go prosto na śmigła i dlatego zanim rakieta w fotelu katapultowym zostanie odpalona, łopaty wirnika zostają dosłownie wyrwane z maszyny przez ładunki wybuchowe w tarczy wirnika, a czasza zostaje odrzucona. Powyżej możecie obejrzeć związaną z tym animację.

Ta zdradza zresztą obecność dwóch ludzi na pokładzie, co jest charakterystyczne dla specjalnej wersji wariantu Ka-52. W niej ten śmigłowiec szturmowy pełni funkcję centrum dowodzenia i organizowania pola walki (dzięki drugiemu pilotowi) przy zachowaniu swoich bojowych możliwości. Te obejmują 30-mm działko automatyczne 2A42, dwa podwójne 23-mm działka, rakiety przeciwpancerne Wichr i Ataka, pociski powietrze-powietrze R-73, pociski niekierowane S-24, S-13 i S8 oraz całe spektrum bomb – od FAB-100 do FAB-500.