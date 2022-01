Premiera GeForce RTX 3080 12 GB zaskakuje. Oto pierwsze niereferencyjne modele

Miało być SUPER, a jest małe odświeżenie. NVIDIA oficjalnie zaprezentowała światu kartę graficzną GeForce RTX 3080 12 GB, która zadebiutowała po roku od swojego oryginału, czyli GeForce RTX 3080 10 GB. Czym zaskakuje, jakie będą jej ceny i jacy producenci pokazali już swoje pomysły na ten model z wysokiej półki? O tym poniżej.

Zgodnie z zapowiedziami miała miejsce premiera GeForce RTX 3080 12 GB. To podrasowany względem oryginału model o nieznanej cenie detalicznej

Zgodnie z przeciekami, GeForce RTX 3080 12 GB doczekał się nowego procesora graficznego obok wzrostu pokładu pamięci VRAM z 10 do 12 GB. Ten plasujący się między RTX 3080 10 GB i RTX 3080 Ti model posiada teraz GPU GA102-220, który oferuje 70 klastrów, a te przekładają się na łącznie 8960 rdzeni CUDA, 70 RT i 280 Tensor. W porównaniu do wspomnianego duetu, to o kolejno 256, 2 i 8 więcej względem RTX 3080 10 GB, ale mniej o 1280, 10 i 40 na tle RTX 3080 Ti.

GeForce RTX 3080 12 GB od MSI

Skromne ulepszenia zaowocowały przejściem ze 320 na 384-bitową magistralę, ale taktowanie GDDR6X nadal wynosi 19 Gb/s, co przekłada się na przepustowość rzędu 912 GB/s. Po stronie zegarów można liczyć na 1260 MHz taktowania bazowego i 1710 MHz taktowania Boost.

Te ulepszenia zakończyły się ogromnym wzrostem TDP, bo o całe 30 watów (z 320 do 350 watów), co sprawia, że pod tym kątem RTX 3080 12 GB odpowiada wersji Ti. Co ciekawe, NVIDIA powstrzymała się od ujawnienia ceny detalicznej, wiedząc zapewne, że i tak rynek wszystko zweryfikuje. Rzeczywiście wprowadzenie tej karty do sprzedaży jest realizowane dynamicznie.

Oferta Inno3D

Już w dniu premiery (11 stycznia) producenci pokazali swoje niereferencyjne modele (nic nie wiadomo o wersjach referencyjnych), a w sklepach w Niemczech pojawiły się oferty w cenie od 6350 do 8200 zł, podczas gdy EVGA wspomina o najniższej cenie rzędu 1249 dolarów. Jak na ten moment oficjalnej prezentacji doczekały się powyżej przedstawione modele MSI (3 egzemplarze) oraz Inno3D (5 wariantów).