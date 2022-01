Samsung graficznym królem segmentu mobilnego? Procesor graficzny Xclipse 920 w Exynos 2200 przetestowany

Wedle dotychczasowych informacji Samsung miał pokazać swój wyjątkowy układ Exynos 2200 w pełni 11 stycznia, ale to się nie wydarzyło, potencjalnie przesuwając datę premiery na 8 lutego. Są szanse, że podczas wydarzenia Galaxy Unpacked poznamy bowiem smartfony Galaxy S22, które będą właśnie wyposażone w te SoC. Ich arcyważnym elementem będzie GPU Xclipse 920 na bazie architektury AMD RDNA2, którego wydajność najwyraźniej poznaliśmy.

W Geekbench pojawił się procesor graficzny Xclipse 920, zwiastujący sukces Samsunga

W ostatnich tygodniach Exynos 2200 nie pokazał się ze specjalnie dobrej strony. W teście wydajności w Geekbench jego procesor centralny zdobył 1014 i 3415 punktów odpowiednio w teście jedno- i wielordzeniowym. To w teorii świetny wynik, ale na tle konkurencyjnego Snapdragona 8 Gen 1. niespecjalnie, bo ten może pochwalić się odpowiednio 1226 i 3462 punktami, znacząco przewyższając tym samym wydajność Exynosa 2200, bo o dobre 20%.

CPU w Exynos 2200 buduje zestaw 8 rdzeni w układzie 1 (ARM Cortex X2), + 3 (Cortex A710) + 4 (Cortex A510). Jeśli Samsung nie poprawi jego wydajności wraz z następnymi optymalizacjami i nie rozwiąże domniemanego problemu przegrzewania się i spadku zegarów, wszystko (dominacja nad konkurencją) pozostanie w rękach układu graficznego Xclipse 920 na bazie architektury RDNA2 od AMD. Dla przypomnienia, ta architektura jest podstawą dla najnowszych kart graficznych Radeon, czy konsol nowej generacji.

Wedle nieoficjalnych informacji Xclipse 920 buduje aż sześć Compute Units, które w przypadku architektury RDNA2 zapewniają całe 384 Stream Processors, czyli rdzeni FP32, a więc tylko o dwa razy mniej w porównaniu z stacjonarną kartą Radeon RX 6400. Nie zapewni to wprawdzie wydajności na poziomie komputerów desktopowych w kieszeni właścicieli Samsungów S22, ale i tak wniesie wydajność graficzną na rynku smartfonów jeszcze wyżej.

Zwłaszcza że Xclipse 920 z racji architektury RDNA2 powinien posiadać pamięć Infinity Cache, wsparcie funkcji Variable Rate Shading, Mesh Shaders i przede wszystkim rdzenie z myślą o Ray-Tracingu. Wszystko to przy świetnej wydajności energetycznej, ale teoria, to tylko teoria. Lepiej rzucić okiem na najnowszy test tego GPU w Geekbench, który zwiastuje ogromny sukces Samsunga:

Za tymi liczbami kryje się 50,7-procentowy wzrost wydajności (9143 vs 6050 punktów) w obliczeniach OpenCL względem najlepszego wyniku Snapdragona Gen 1 z GPU Adreno 730 (OnePlusa 10 Pro). Z kolei jeśli idzie o działanie w ramach API Vulkan, GPU Samsunga jest do 25,5% szybsze niż rozwiązania konkurencji (9143 vs do 7285).