Ryzen 9 5950X na A320 potwierdza, że procesory Ryzen 5000 na chipsetach 300 mają sens

Możemy być pewni, że po debiucie procesorów Ryzen 7000 i towarzyszących ich płyt głównych z socketem AM5 świat otrzyma kolejną wieloletnią platformę. Podobnie, jak to było z AM4, który jednak ma swoje bolączki na poziomie wsparcia Ryzenów 5000 na płytach z chipsetem z serii 300. Pewne jest jednak, że AMD obecnie stara się rozwiązać problem tego ograniczenia i słusznie, bo z testów wynika, że nawet Ryzen 9 5950X jest w stanie rozwinąć skrzydła na najtańszej płycie głównej A320.

Wiele mówi się od dawna na temat wstecznej kompatybilności Ryzen 5000 z płytami głównymi z pierwszej generacji. U schyłku platformy AM4 staje się to coraz bardziej prawdopodobne

Kiedy AMD, czy (znacznie częściej) Intel, tłumaczy się, dlaczego ich procesory wymagają nowych płyt głównych, to zwykle padają tradycyjnie wyjaśnienia. Jedne dotyczą zmian w przeznaczeniu pinów, które odpowiadają za zasilanie, czy transfer danych. Drugie sprowadzają się do niepewności, czy dane płyty główne „wytrzymają” w myśl sekcji zasilania oraz wewnętrznych połączeń. Wreszcie trzecie dotykają niepozornego problemu z pamięcią ROM, gdzie płyta skrywa swój BIOS i kluczowe instrukcje dla procesorów.

Ten ostatni przykład jest obecnym problemem zapewnienia wsparcia procesorów Ryzen 5000 na płytach głównych z chipsetami z serii 300. Wielu producentom udało się jednak go obejść, ograniczając grafiki, czy tekst, aby zwolnić miejsce w układzie pamięci SPI ROM na stosowne instrukcje, zapewniające kompatybilność na nich procesorom Ryzen 5000. To potwierdza, że „da się” i o to zresztą walczy AMD, jak wynika z wypowiedzi pracownika firmy.

Zdecydowanie jest to coś, nad czym pracujemy. Nie tracimy z oczu tego, że byłoby to dobre rozwiązanie dla społeczności i staramy się dowiedzieć, jak to zrealizować. Wiem, że jest to temat, który, szczerze mówiąc, przykuwa wiele uwagi i wywołuje wiele dyskusji w firmie AMD. Nie żartuję, gdy to mówię – dziś odbyłem dosłownie trzy rozmowy na ten właśnie temat. I nie mówię tu o przedstawicielach prasy; mówię o wewnętrznych rozmowach w naszych zespołach inżynierów i planistów, aby zrozumieć, jakie mamy opcje i co możemy zrobić, a także w jaki sposób możemy zapewnić odpowiednie wrażenia użytkownikowi płyty głównej z serii 300, który chce dokonać aktualizacji do procesora z serii 5000 – powiedział David McAfee z AMD w rozmowie z Tom’s Hardware.

Najprawdopodobniej to dążenie do zapewnienia pełnej kompatybilności Ryzenów 5000 na tych starych, bo pięcioletnich już płytach głównych, sprowadza się właśnie do samej pamięci ROM na płycie głównej. Niejaki TechEpiphany udowodnił, że nawet na budżetowej płycie głównej ASUS A320M-K można wgrać specjalny BIOS z AGESA w wersji 1.2.0.3C z listopada ubiegłego roku i cieszyć się w pełni funkcjonalnym Ryzenem 9 5950X.

Właśnie tak – na jednej z najtańszych płyt o najprostszej sekcji zasilania i potencjalnie najbardziej budżetowym wykonaniu, 16-rdzeniowy Ryzen 9 5950X jest w stanie osiągać nawet 5 GHz, dzięki funkcji PBO. Trudno jednak powiedzieć, jakie obciążenie wywiera to na układach na płycie, bo ich niskie zaawansowanie może doprowadzić do awarii, niestabilności, czy przyspieszonego zużycia sprzętu.

To zresztą ciekawe, że tylko płyty A320 są obecnie tymi, do których producenci dodają nieoficjalne wsparcie. Z kolei sam ASUS jest wyjątkiem na rynku, zapewniając takie rozwiązanie klientom i co ciekawe, aby to umożliwić, musiał całkowicie wyciąć wsparcie dla procesorów Athlon X4 i APU 7. generacji Bristol Ridge z 2016 roku.