Testujemy GeForce RTX 3050 w grach z RT i DLSS

GeForce RTX 3050 to nowość na rynku kart graficznych. Poza standardowymi testami przygotowałem dla Was test w grach wykorzystujących ray tracing oraz DLSS.

Wybrany model GeForce RTX 3050

Wybraną kartą jest ZOTAC GeForce RTX 3050 Twin Edge. Jest to karta bez fabrycznego OC, więc większość modeli o takim taktowaniu powinna notować podobne wyniki. Sam model jest całkiem niezły i ma naprawdę spory potencjał OC. Pełny test tego modelu znajdziecie tutaj.

Testy wykonałem zgodnie z opisem zawartym w tym artykule. Zmieniałem jedynie ustawienia RT i DLSS, które opisałem na wykresach. W przypadku Metra pozostawiłem predefiniowane ustawienia Ultra, ale zmieniłem ray tracing na Ultra oraz Reflections na Raytraced. Dodam jeszcze, że skorzystałem ze sterowników Nvidia Game Ready 511.32.

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-12900K @ 5,1/4,0 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna MSI MEG Z690 ACE Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 5600 MHz CL36 Dysk Seagate IronWolf 525 2 TB Zasilacz be quiet! Dark Power Pro 12 1200W Obudowa SilentiumPC Signum SG7V TG Monitor AOC G2868PQU

Testy w rozdzielczości 1920 x 1080

Po włączeniu ray tracingu na najwyższe detale wyniki są bardzo niskie. W żadnej z gier nie udało się uzyskać średnio 60 fps, a oprócz Escape from Naraka tak naprawdę nie ma ma liczyć na jakąkolwiek płynność. Włączenie DLSS Jakość poprawia tę sytuację i jest znacznie płynniej, choć do 60 fps w niektórych tytułach jeszcze brakuje. Tak naprawdę DLSS Wydajność dopiero zapewni płynną rozgrywkę, choć nadal w niektórych grach brakuje do 60 fps.

Testy w rozdzielczości 2560 x 1440

GeForce RTX 3050 nie został stworzony do rozdzielczości 2560 x 1440, co widać po wynikach. Bez DLSS nawet nie ma co podchodzić do maksymalnych ustawień RT. DLSS Jakość nie zapewnia w większości tytułów płynnej rozgrywki. Dopiero wybranie Wydajność pozwala na cieszenie się niektórymi grami. Tutaj konieczne będzie jednak wybranie Ultra Wydajność i/albo obniżenie jakości RT/detali w grze.

Podsumowanie

GeForce RTX 3050 zapewnia obsługę RT i DLSS, co jest na pewno plusem tej karty. Nie ma jednak co włączać samego ray tracingu bez tej drugiej technologii – wyniki są niskie przy maksymalnych ustawieniach. W rozdzielczości Full HD fajnie sytuację poprawia DLSS w trybie Wydajność, gdzie możecie cieszyć się z płynnej rozgrywki. W wyższej rozdzielczości konieczne będzie odpalenia Ultra Wydajności i/lub (w zależności od tytułu) obniżenie detali. Natomiast takie wyniki jak na teoretycznie tanią kartę graficzną (oczywiście jeśli wszystko kiedyś wróci do normy z cenami) są naprawdę niezłe i rzeczywiście po dobraniu odpowiednich ustawień można odpalać ray tracing w grach.