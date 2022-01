Zakończono testy wstrząsowe UISS. Ten bezzałogowy trałowiec USA będzie zwalczał miny

Chociaż powiedzenie mówi, żeby ogień zwalczać ogniem, to w praktyce zagrożenie lepiej zwalczać czymś, co z jednej strony eliminuje je skutecznie, a z drugiej jest na nie odporne. Tak można opisać niedawny wysiłek amerykańskiej marynarki wojennej, która przeprowadziła testy wstrząsowe UISS, czyli bezzałogowego drona nawodnego. Ten na służbie ma zajmować się zwalczaniem min, więc to naturalne, że w razie ich wybuchu powinien być odporny na jego skutki.

UISS, to skrót od Unmanned Influence Sweep System, który w rzeczywistości nie jest rozwijany w ramach osobnego programu, a jako część pakietu MCM (Mine Countermeasures) dla LCS (Littoral Combat Ships). Innymi słowy, to po prostu bezzałogowy trałowiec, będący elementem wyposażenia małych okrętów bojowych amerykańskiej marynarki wojennej w formie wyspecjalizowanego drona nawodnego do zwalczania zagrożeń minowych bez narażania życia marynarzy. Finalnie zastąpi starzejące się okręty trałowe Marynarki Wojennej klasy Avenger oraz śmigłowce MH-53Es Sea Dragon.

Prace nad UISS trwają już jakiś czas i wszystko wskazuje na to, że wyjątkowo dla historii innych sprzętów marynarki wojennej, będą dostarczone zgodnie z harmonogramem. Ten obejmuje zapewnienie im Początkowej Zdolności Operacyjnej w 2022 roku, czego osiągnięcie po udanym roku 2021 jest praktycznie pewne. W czerwcu program UISS ukończył etap IOT&E na pokładzie USS Cincinnati, a we wrześniu Cyber IOT&E, udowadniając swoją gotowość sprzętową i systemową. Niedawno z kolei UISS stawił czoła swojemu największemu wrogowi – ładunkowi wybuchowemu.

Testy wstrząsowe UISS zakończone z sukcesem

Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu, PEO USC, czyli Biuro Wykonawcze Programu dla Bezzałogowych i Małych Jednostek Bojowych ogłosiło pomyślne zakończenie testów wstrząsów wywołanych podwodną eksplozją na UISS. Test został przeprowadzony przez Centrum Testowe Aberdeen i Centrum Wojsk Nawodnych Marynarki Wojennej (NSWC) Carderock przy wsparciu firmy Textron i NSWC Panama City.

Test UISS UNDEX demonstruje zdolność przetrwania MCM USV. To przybliża nas o krok do dostarczenia pakietu misji MCM do floty. Zakończenie tych testów pokazało możliwości i odporność pojazdu MCM USV i jest krytycznym kamieniem milowym dla programu. MCM USV jest centralnym elementem pakietu misji MCM, a ten test demonstruje ostatnie kroki, które podejmujemy w celu IOT&E i wprowadzenia pakietu misji MCM do służby. – powiedział kierownik programu LCS Mission Modules Kapitan Godfrey „Gus” Weekes.

Seria tych testów była kluczowa do weryfikacji tego, jak UISS poradzi sobie przy wykonywaniu swoich misji w niebezpiecznych środowiskach. Do akcji może wkroczyć nie tylko z pokładu okrętów LCS, ale też z brzegu, czy z tak zwanych Vessels of Opportunity. Swoje zadanie (neutralizowanie min) realizuje poprzez magnetyczny lub akustyczny osprzęt, korzystając z napędu na bazie silnika diesla.

Obecnie UISS, jako USV MCM przechodzi testy integracyjne holowanego sonaru przeciwminowego AQS-20C, który zapewnia wykrywanie, identyfikację, klasyfikację i lokalizację obiektów podobnych do min objętościowych i dennych.