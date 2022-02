Pierwsza wersja systemu Android 13 jest już dostępna

Google udostępniło już Android 13 Developer Preview 1, czyli pierwszą wersję zapoznawczą dla deweloperów. Dzięki temu możemy przyjrzeć się niektórym zmianom, a także harmonogramowi wdrażania kolejnych wersji systemu.

Android 13 Developer Preview 1 jest już dostępny

Dzisiaj Google oficjalnie uruchomiło pierwszą publiczną iterację Androida 13 . Jest to bardzo wczesna wersja systemu operacyjnego i choć każdy chętny może ją pobrać i zainstalować, to Google nie zaleca robić tego osobom, które nie są deweloperami. Oprogramowanie jest bowiem pełne błędów i niestabilne. Jest to jednak pierwszy wgląd w to, co może oferować następna wersja Androida.

Jeśli chodzi o to, co znalazło się w Android 13 Developer Preview 1, do najistotniejszych funkcji należą:

Nowe ustawienia prywatności – pojawi się możliwość udostępniania wybranych zdjęć i filmów dla aplikacji, przy jednoczesnym zablokowaniu dostępu do reszty. W przypadku WiFi pojawi się nowa opcja ustawienia prywatności, która zminimalizuje dzielenie się lokalizacją użytkownika.

Dynamiczne ikony aplikacji w Material You zostaną rozszerzone na wszystkie ikony aplikacji w systemie Android 13.

Android 13 wprowadzi nowy interfejs API, który pomoże deweloperom zidentyfikować preferowany język użytkowników, pomagając poprawić wrażenia użytkownika.

Poznaliśmy też harmonogram wdrażania kolejnych wersji systemu. Drugi Developer Previews ma pojawić się w marcu i, co ciekawe, będzie to ostatnia taka wersja. W kwietniu ma zostać wydana pierwsza z czterech wersji beta, przy czym już przy trzeciej platforma ma osiągnąć stabilność. Spodziewana premiera powinna nastąpić na przełomie września i października.