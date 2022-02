Chcą nauczyć roboty samodzielnego myślenia. To tylko jeden z licznych planów naukowców

Na trwającej właśnie konferencji AAAI poświęconej sztucznej inteligencji, naukowcy debatują między innymi nad uczeniem się języków, rozpoznawaniem trójwymiarowych obiektów czy też samodzielnym myśleniem robotów.

Jak wyjaśnia Jesse Thomason, jeden z autorów projektu TEACh: Task-driven Embodied Agents that Chat, fajnie byłoby rozmawiać z robotami, ale najpierw musimy zrozumieć, co rozumie robot, a robot musi zrozumieć, co według niego rozumiemy my. TEACh ma na celu przekonanie się, w jaki sposób roboty łączą rozumienie naturalnego języka ludzkiego ze światem wizualnym, a jednocześnie wykorzystują rozmowy do komunikacji i mają własne cele.

W ponad 3000 symulowanych interakcji wzięli udział dowódcy (osoby rozumiejące zadanie) i naśladowcy, czyli ci, którzy mieli je wykonywać. Dowódca przekazywał zadanie naśladowcy, a ten wchodził następnie w interakcję z otoczeniem, aby wykonać zleconą misję. Naśladowca mógł zadawać pytania, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak wykonać określone czynności. Te były zróżnicowane i dotyczyły codziennych czynności, takich jak na przykład parzenie kawy.

W efekcie modele oparte na uczeniu maszynowym rozwijają swoje umiejętności komunikacji, zyskując zdolność „dopytywania” w razie wątpliwości. Ostatecznym celem jest sprawienie, by roboty uczyły się na podstawie interakcji z ludźmi i mogły dostosować się do naszego języka naturalnego.

Maszyny muszą też lepiej radzić sobie z rozpoznawaniem trójwymiarowych obiektów, co jest szczególnie wymagające w przypadku całkowicie lub częściowo zasłoniętych przedmiotów. W celu zmniejszenia liczby potencjalnych wypadków, Qiangeng Xu i jego współpracownicy opisują detektor obiektów. Nawet przy tylko częściowym określeniu kształtu, funkcja Behind the Curtain tworzy pełny obraz zasłoniętego obiektu za pomocą modeli prawdopodobieństwa.

Jednym z elementów konferencji były badania poświęcone narzędziu SpreadGNN, czyli sieci wykorzystującej tzw. uczenie federacyjne w połączeniu z GNN (Graph Neural Network). Okazało się, że dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe było skuteczniejsze szkolenie modeli. Jeśli chodzi o uczenie federacyjne, to dzięki niemu dane są bezpiecznie przechowywane w wielu miejscach, a nie w jednym. Korzystne zmiany były zauważalne nawet w przypadku ograniczonych topologii.