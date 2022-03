Apple M1 Ultra w Mac Studio jest naprawdę… ultrawielki. Skąd taki rozmiar tego wyjątkowego SoC?

Przed kilkoma dniami Apple pokazało światu swój nowy sprzęt, poniekąd wchodząc na zupełnie nowy poziom wydajności i nawet designu. Komputer Mac Studio, to przykład nowego kompaktowego standardu, w który celuje Apple, patrząc po różnicy tego modelu z innymi komputerami, ale to, co znajduje się wewnątrz tego sprzętu… no cóż. Najnowsze zdjęcia potwierdzają domniemania, że Apple M1 Ultra w Mac Studio jest ogromny.

Dlaczego Apple M1 Ultra jest tak wielki?

Zacznijmy od tego, że Apple naprawdę udało się wprowadzić innowację do swojej oferty i wprowadzić ją na zupełnie nowy poziom. Mowa zarówno o formie fizycznej, jak i samej wydajności obliczeniowej oraz energetycznej, choć nie obyło się bez wpadek. Dla przypomnienia, wcześniej wskazaliśmy minięcie się z prawdą firmy co do tego, że M1 Ultra jest wydajniejszy od flagowca NVIDIA w postaci GeForce RTX 3090.

Wyjątkowość komputera Mac Studio sprowadza się przede wszystkim do obecnego w nim układu SoC – Apple M1 Ultra. Ten jest niczym innym, jak połączeniem dwóch znanych nam doskonale układów M1 Max, które znajdują się właśnie pod tą srebrną osłoną z logo nadgryzionego jabłka. Tą „osłoną” jest w rzeczywistości obudowa 2,5D wykonana zgodnie z technologią CoWoS-S firmy TSMC.

W układzie te dwa SoC połączone ze sobą za pomocą autorskiego połączenia międzyprocesorowego opracowanego przez Apple o nazwie UltraFusion. To oferuje przepustowość rzędu 2,5 TB/s, dzięki czemu Apple mogło stwierdzić, że Mac Studio napędza nie duet dwóch SoC, a jeden… choć będący wyjątkowo dobrze zorganizowanym „zlepkiem” dwóch. Przede wszystkim dzięki połączeniu UltraFusion udało się „wmówić” systemowi operacyjnemu, że dwa podsystemy pamięci, dwa procesory graficzne i dwa kompleksy rdzeni CPU są „jednością”.

Zabawa w „klejenie” tak wielkich układów musiała skończyć się… nietypowym dziełem i tak właśnie możemy nazwać M1 Ultra, który w praktyce zajmuje około 25% powierzchni płyty głównej obecnej w Mac Studio. W porównaniu do konwencjonalnych procesorów x86 mierzy tyle, co praktycznie trzy Ryzeny, czy Intele nowych generacji, ale trudno się temu dziwić, jako że w pakiecie znajduje się CPU, GPU, układy związane z I/O oraz pamięcią.

Sama płyta główna zdradza zresztą obecność dwóch oddzielnych sekcji zasilania (VRM) na pokładzie, a demontaż całego komputera, którego przeprowadził kanał Max Tech na YouTube ujawnił też wymóg zastosowania zaawansowanego systemu chłodzenia z dwoma wentylatorami. Ten odbiera ciepło z górnej i dolnej części procesora, co jasno daje do zrozumienia, że M1 Ultra zużywa sporo energii i generuje równie dużo ciepła przy znaczącym obciążeniu.