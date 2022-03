Oto elektryczny rower EUNORAU D6 z nietypowym wyposażeniem w swojej klasie cenowej

Firma EUNORAU zaprezentowała światu swojego nowego ebike, który na rynku zapowiada się na wyjątkowy model. Dlaczego wyjątkowy? Bo elektryczny rower EUNORAU D6 wyróżnia się zarówno w ofercie samego producenta, jak i wśród wszystkich pozostałych modeli w swoim segmencie cenowym.

Elektryczny rower EUNORAU D6 już na Indiegogo

Zacznijmy od tego, że EUNORAU D6, to przykład elektrycznego roweru z myślą o dynamicznej jeździe po mieście lub szlakach o gorszej nawierzchni. Jako rower szutrowy/miejski nie posiada żadnej formy amortyzacji, wymusza na rowerzyście nachyloną pozycję i posiada tradycyjną ramę step-over dostępną w dwóch rozmiarach ramy i czterech wersjach kolorystycznych.

Czytaj też: Trzy nowe ebike od Ampler. Co mają do zaoferowania elektryczne rowery Stellar, Curt i Stout?

Jak na standard ebike, EUNORAU D6 jest też lekki, bo waży zaledwie 18 kilogramów, przez co w ofercie EUNORAU jest najlżejszym jednośladem z elektrycznym wspomaganiem. To nie przełożyło się jednak na zaawansowanie i to nawet pomimo niskiej, promocyjnej ceny rzędu 1199 dolarów, czyli 5150 zł w ramach zamówień na Indiegogo.

Czytaj też: Maszyna wirtualna w Hyper-V. Podpowiadamy, jak zainstalować system w systemie

EUNORAU D6 ma do zaoferowania przede wszystkim imponujący układ napędowy, łączący silnik między korbami o mocy 250 watów z 360-Wh demontowanym akumulatorem w dolnej rurze. W wersji europejskiej zapewnia do 60 Nm momentu obrotowego i wspomaganie do 25 km/h, wykorzystując do tego zarówno czujnik kadencji (mierzący 104 prędkość obrotową koła na jeden obrót), jak i momentu obrotowego, czyli duet o podwyższonym potencjalnie płynności wspomagania. Zasięg z kolei ma wynosić od 50 do 75 km na jednym ładowaniu.

Czytaj też: Japoński startup uderza ponownie w rynek ebike. Elektryczny rower Honbike Pro z ogromnym sukcesem

Poza tym ten model jest w stanie udźwignąć do 150 kilogramów, hamuje z wykorzystaniem układu hydraulicznego i tarcz, oferuje opony szosowe 700x28C, kolorowy ekran LCD, a na dodatek pozwala na wybór między 9- lub 11-biegową przerzutką Shimano oraz płaską lub opadającą kierownicą. Dodatkowo można kontrolować go z wykorzystaniem aplikacji na smartfona.