Google ogłasza system Android 12L, przeznaczony dla urządzeń z dużym ekranem

Rynek tabletów w ostatnim czasie przeżywa swój renesans, dodatkowo przybywa też smartfonów ze składanymi ekranami. By sprostać oczekiwaniom, Google postanowiło znów stworzyć system, który spełniałby wymagania urządzeń z dużymi wyświetlaczami. Oto Android 12L.

O tej wersji Androida usłyszeliśmy po raz pierwszy w październiku zeszłego roku. Po kilku wersjach beta dla programistów, nadszedł czas na udostępnienie go szerszemu gronu użytkowników. Tak jak już wspomnieliśmy, Android 12L przeznaczony jest dla urządzeń z dużym ekranem, takich jak tablety i składane smartfony. Ta wersja systemu przynosi wiele zmian, które dostosowują system do nowych warunków sprzętowych, wykorzystując wszystkie atuty, jakie ma tak duża przestrzeń robocza.

Android 12L oficjalnie

Wśród optymalizacji, jakie przynosi nowy Android, znalazł się pasek ikon na dole, podobny do tego, który znamy z komputera. Przy dużym ekranie jest to bardzo dobre rozwiązanie pomagające w wielozadaniowości. Ikony te są zawsze widoczne i wystarczy jedno dotknięcie, by przejść do danej aplikacji.

Kolejna nowość obejmuje system powiadomień, który został rozbity na dwie części – jedną z szybkimi kafelkami i drugą, z właściwymi powiadomieniami. Daje to znacznie więcej miejsca na przeglądanie i zarządzanie notyfikacjami. Ustawienia zyskały widok dwukolumnowy, który może być niektórym znany z nakładek systemowych producentów smartfonów.

Ułatwień doczekał się także tryb podzielonego ekranu. Jego uruchamianie będzie o wiele łatwiejsze, bo wystarczy, że przeciągniemy ikonę z paska zadań w górę. Warto tutaj wspomnieć, że nawet w tym trybie, pasek stanu z zegarem oraz skrótami powiadomień nadal będzie widoczny na górze ekranu.

To na razie wszystkie znane nowości, które skierowane są do użytkowników systemu Android 12L. Kiedy Google przewiduje aktualizację dla kwalifikujących się urządzeń firmy Samsung, Lenovo i Microsoft? Jeszcze w tym roku, choć dokładna data nie jest nam jeszcze znana. Zastanawiający jest też fakt, że Google w oficjalnej informacji wymieniło zaledwie te trzy firmy. Co więc z pozostałymi? Trudno teraz powiedzieć.