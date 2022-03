Prawdziwie high-endowy laptopowy procesor Intel Core i9-12900HX w Geekbench

Kilka dni temu informowaliśmy Was o pojawieniu się pierwszego procesora Alder Lake-S dla laptopów, czyli Intel Core i7-12650HX. Dziś podbijamy temat z podobnym modelem, jeśli idzie o stricte korzenie technologiczne, ale zupełnie nowym poziomem wydajności. Tym razem wszystko rozbija się o high-endowy laptopowy procesor Intel Core i9-12900HX w Geekbench.

Co pokazał laptopowy procesor Intel Core i9-12900HX w nieokreślonym notebooku Lenovo?

To już pewne, że Intel szykuje nowe procesory Alder Lake-S dla laptopów, co oznacza, że firma przekuje układy charakterystyczne dla procesorów stacjonarnych na poletko mobilne. Sprowadza się to bezpośrednio do samego krzemu, bo tak jak topowy obecnie Core 12. generacji na rynku mobilnym, to Core i9-12900HK z 6 rdzeniami Performance i 8 Efficient, tak opisywany dziś Core i9-12900HX ma do zaoferowania pełnię możliwości architektury Alder Lake, czyli 8 rdzeni P i E, co przekłada się na 24 wątki.

Taka praktyka z pewnością podbije poziomy TDP (PBP) z 45 do 55 watów i jeszcze bardziej MTP, które w przypadku mobilnych CPU wynosi 115 watów. Nie powinno nas to dziwić, bo przecież w praktyce seria -HX będzie po prostu procesorami stacjonarnymi o obniżonym napięciu i taktowaniu tak, aby nie wymagać za dużo od pokładowego akumulatora i systemu chłodzenia.

Core i9-12900HX, podobnie jak jego desktopowy wariant, będzie posiadał najpewniej tylko 32 rdzenie GPU, co nie powinno być problemem ze względu na domyślne przeznaczenie do laptopów z wbudowanymi kartami graficznymi z wyższej półki. Jeśli idzie o zegary, w Geekbench ten nowy procesor przeznaczony do najwydajniejszych laptopów pracował na 2,5-GHz taktowaniu bazowym i dzięki trybowi Boost dobijał do 4888 MHz. Po stronie wydajności naturalnie przewyższa Core i9-12900HK i to nie tylko na poletku wielowątkowym.

CPU: Core i9-12900HX Core i9-12900HK Jednowątkowy 1921 pkt ~1800 pkt Wielowątkowy 15974 pkt ~14000 pkt

Widać więc przewagę Core i9-12900HX rzędu około 7% w wydajności jednowątkowej i 14% w wielowątkowej, co w rzeczywistości może wynosić znacznie więcej, zważywszy na ograniczony dostęp do samych wyników z racji przedpremierowych wycieków. Na temat samego debiutu nie wiemy z kolei nic, a nic.