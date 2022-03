Akumulatory z żelaza, soli i wody kluczem do nowej ery energetyki? Firma ESS realizuje swoje marzenie żelaznych akumulatorów przepływowych

Opatentowane już przepływowe żelazne akumulatory firmy ESS są na dobrej drodze do podbicia rynku energetyki. W rzeczywistości prace nad nimi trwają od ponad dekad, ale dopiero przed rokiem wieść o ESS zaczęła krążyć po sieci ze wzmożoną siłą. Dziś wiemy, że firma niestrudzenie dąży do energetycznej rewolucji i chce sprawić, że akumulatory z żelaza, soli i wody uniezależnią nas od tradycyjnych elektrowni. Jedyne czego potrzebujemy to rozbudowanych, bezpiecznych i skutecznych magazynów energii, a tak się składa, że dokładnie to oferuje ESS.

Czy przyszłość upłynie pod znakiem żelaznych akumulatorów przepływowych w formie magazynów energii?

Żelazne akumulatory przepływowe w przeciwieństwie do tych litowo-jonowych, rosną z generacji na generacje. Dlatego właśnie w siedzibie firmy ESS ciągle znajduje się pierwszy, eksperymentalny moduł akumulatora sprzed dekady, podczas gdy jej pracownicy w zakładzie zajmują się montażem osprzętu wypełniającego całe kontenery transportowe. Każdy z tych kontenerów jest z kolei w stanie zapewnić energię około 34 amerykańskim przeciętnym gospodarstwom domowym przez 12 godzin.

Wiemy, że obecnie we współpracy z firmą energetyczną Portland General Electric, ESS ma zamiar zapełnić półakrowy budynek swoimi akumulatorami, który będzie miał prawie 150 razy większą pojemność niż największe akumulatory, jakie już teraz firma dostarcza na rynek. Ambicje ESS są jednak znacznie większe, bo w planach ma również otworzenie fabryk na całym świecie po tym, jak stała się pierwszą firmą w sektorze magazynowania energii na giełdzie.

ESS chce podbić świat stojącą za autorskimi akumulatorami chemią oraz inżynierią. To właśnie to połączenie pozwala firmie magazynować znacznie większą ilość energii niż jest to ekonomicznie wykonalne w przypadku akumulatorów litowo-jonowych. Te mają swoje bolączki, o czym pisaliśmy w artykule: kolejny incydent w magazynie energii wskazuje największy problem akumulatorów-litowo jonowych

Jak działają przepływowe żelazne akumulatory firmy ESS?

Firma opatentowała już swoje akumulatorowe dzieło i chwali się, jak osiągnęła niemały sukces. W przypadku tych akumulatorów do przechowywania energii wykorzystuje się wyjątkowy elektrolit łączący żelazo, sól i wodę. Ten do ładowania i rozładowywania wykorzystuje proces zwany reakcją redoks (to skrót od redukcji i utleniania). Dzięki temu ESS udało się wyeliminować potrzebę stosowania szeregu stałych ogniw lub modułów, osiągając lepszą pojemność magazynowania energii, bezpieczeństwo i wysoką skalowalność.

Przy utlenianiu te żelazne akumulatory tracą poziom naładowania, a przy redukcji zyskują, wykorzystując „ten sam elektrolit zarówno po ujemnej, jak i dodatniej stronie równania, eliminując zanieczyszczenia i degradację”. To z kolei ma gwarantować, że chemia stojąca za całym procesem „pozostaje stabilna dla nieograniczonej liczby głębokich cykli ładowania i rozładowania”.

Firma ESS podkreśla, że w jej żelaznych akumulatorach można pokładać wiarę, jako że są niezawodne, opłacalne, wytrzymałe (do ponad 20 lat od rozpoczęcia pełnoprawnej pracy) i ponoć nawet niepodatne na degradacje. Dodatkowo nie wykorzystuje się w nich żadnych metali ziem rzadkich, a na dodatek stawia na tanie, powszechne materiały, które można poddać recyklingowi. To coś, czego obecnie potrzebujemy w sektorze energetyki, idącej w stronę uzależnionych od pogody elektrowni, na gwałt.