Potrzebujemy tylko przytulenia? Oddychające poduszki jako ratunek dla osób ze stanami lękowymi

Czyżby przytulenie to wszystko, czego nam trzeba? Jak wynika z najnowszego badania opublikowanego w dzienniku PLoS ONE, oddychające poduszki mogą znacząco pomóc osobom ze stanami lękowymi. Kiedy w nie wpadają, mogą odczuwać przemożną potrzebę przytulenia się do miękkiego przedmiotu, jak np. poduszki, a samo wykonanie tej czynności może faktycznie pomóc w zmniejszeniu odczuwanego niepokoju. Naukowcy postawili jednak na coś więcej, bo oddychające poduszki.

Oddychające poduszki wyciszają, uspokajają i niwelują wpływ stresu na codzienne życie

Naukowcy z Bristol University pod przewodnictwem Alice Haynes wiedząc o wspomnianej „przypadłości”, stworzyli pięć w teorii identycznych, a w praktyce inaczej działających miękkich poduszek. Te symulowały oddychanie, mruczenie, połączenie oddychania lub połączenie mruczenia oraz bicie serca, podczas gdy piąte z nich emitowało rozproszone światło w kolorze tęczy.

Czytaj też: Rowerowe pedały za 4599 złotych. Wahoo Speedplay Powrlink Zero zawdzięczają to miernikowi mocy

Testy wykazały, że to „oddychająca poduszka” była tą najprzyjemniejszą w dotyku i trzymaniu, dlatego opracowano jej większą wersję z połączenia zewnętrznej mikrofibry, poliestrowego wypełnienia oraz pęcherza powietrza w środku. Ten pęcherz połączono z zewnętrzną pompą za pomocą węża, której użytkownicy poduszki nie widzieli ani nie słyszeli.

Uzbrojeni w taką poduszkę, sprawiającą wrażenie oddychania, naukowcy wywołali uczucie niepokoju u 129 ochotników poprzez postawienie ich przed wyzwaniem rozwiązania zadań matematycznych w grupie. Przed ich rozpoczęciem 44 uczestników siedziało i nic nie robiło, 40 było prowadzonych przez medytacyjne ćwiczenie oddechowe, a 45 przytulało poduszkę do klatki piersiowej i brzucha.

Czytaj też: Rosjanin zbudował prawdziwy miecz świetlny. Niestety broń działa tylko przez 30 sekund

Wedle uzyskanych statystyk przed i po teście, stwierdzono, że grupa, która przytulała poduszkę i medytowała, była znacznie mniej lękliwa niż grupa, która nie robiła nic. Naukowcy nie znajdą dokładnego wpływu poduszki na stres, ale pewne teorie już wysnuto i ewidentnie ma to związek ze skutecznością ćwiczeń oddechowych. Z kolei zespół planuje teraz dalsze udoskonalanie poduszki i dalsze testy.

Czytaj też: Nintendo Switch OLED – czy jest dobry dla każdego? Konsola okiem niedzielnego gracza