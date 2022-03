Operatorzy chcą pomagać uchodźcom. PKP widzi w tym problem

Od 11 dni jesteśmy codziennie – od 10 do 18 – na Dworcu Głównym we #Wrocław-iu, gdzie pomagamy uchodźcom z UA.

Staramy się pomóc im w kontakcie z bliskimi – rozdajemy i rejestrujemy doładowane, gotowe do użycia karty SIM.📱

Umożliwiamy też podładowanie tel. na miejscu.🔌



