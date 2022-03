Przeciwokrętowy pocisk Harbah pakistańskiej firmy GIDS na DIMDEX. To specjalna wersja Babur

Podczas trwających obecnie wojskowych targów DIMDEX Maritime Defence 2022 w Katarze skoncentrowanych na sprzętach w domenie wodnej, pakistańska firma GIDS po raz pierwszy zaprezentowała swój całkowicie nowy przeciwokrętowy pocisk Harbah przed publicznością. Co wiemy już na jego temat?

Firma GIDS pokazała po raz pierwszy nowy przeciwokrętowy pocisk Harbah, który jest morskim wariantem pocisków Babur

Na papierze pocisk Harbah mierzy 6,8 metra długości, jego średnica wynosi 0,5 metra, a waga sięga 1,3 tony. Możliwości? Uderzanie w cele oddalone o maksymalnie 290 kilometrów (w wersji eksportowej i 700 km w państwowej) i osiąganie prędkości rzędu od 0,6 do 0,8 Mach. Ta specyfikacja jasno mówi, że pociski Harbah stworzone przez pakistańską firmę Harbah zaliczają się do klasy pocisków poddźwiękowych średniego zasięgu, a jak to na nowoczesne standardy przystało, są też manewrujące.

Harbah mogą uderzać przede wszystkim cele morskie po wystrzeleniu z okrętu, ale można też skierować je przeciwko celom lądowym niezależnie od pogody czy pory dnia. Dzięki zastosowaniu nawigacji inercyjnej, systemu GPS i GLONASS, kamery DSMAC, radaru i systemu podczerwieni, firma GIDS zapewniła temu pociskowi zdolności charakteryzujące pociski „wystrzel i zapomnij”. Wspomniane zdolności manewrujące zadbają o to, aby pocisk nie tylko trafiał prosto w cel, ale też starał się unikać systemów przechwytujących.

Co ważne, ceniona w dzisiejszych czasach wszechstronność sprawiła, że pocisk Harbah wyposażono w modułową konstrukcję. Dzięki niej może sięgnąć po różne rodzaje głowic (np. odłamkowe i przeciwokrętowe), czy inne systemy naprowadzania, a nawet modyfikację wpływające na jego zasięg.

W rzeczywistości targi DIMDEX 2022 nie były dla firmy GIDS pokazaniem swoich prototypów, a działających i sprawdzonych już pocisków, które stosuje obecnie pakistańska marynarka wojenna. To zresztą o rodzimych okrętach powstały pociski Harbah, ale firma ma zamiar zacząć oferować je również innym państwom i stąd właśnie jej obecność na targach. Co ciekawe, ponoć sam gospodarz targów (Katar) jest zainteresowany kupieniem licencji na Harbah i realizowanie ich produkcji lokalnie.