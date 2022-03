Podwodny system komunikacyjny WhitePointer od DSIT Solutions połączy drony, nurków i okręty

Bezprzewodowa komunikacja pod wodą nie jest tak prosta, jak w powietrzu. Świetnym tego przykładem są nawet konsumenckie drony, bo tak jak wszystkie latające mogą bazować na falach radiowych, tak znakomita większość podwodnych jest skazana na kilkusetmetrowe przewody, które ciągną za sobą przy zagłębianiu się w morskie czeluści. Jakoś jednak tę komunikację pod wodą trzeba zapewnić i to właśnie jest najnowszym sukcesem firmy DSIT Solutions. Ta pokazała światu właśnie WhitePointer, czyli technologię, dzięki której powstanie podwodny system komunikacyjny.

DSIT Solutions zaprezentowało podwodny system komunikacyjny WhitePointer

WhitePointer, to nowy system akustycznej komunikacji podwodnej, który zapewnia kompleksową komunikację podwodną pomiędzy wieloma platformami. Jako że bazuje na falach akustycznych, wyobrażamy sobie, że nie będzie zbyt użyteczny w działaniach bojowych, podczas których sonary przeciwnika ciągle nasłuchują tego, co dzieje się w głębinach, ale to problem nie do obejścia w tym sektorze. Pewne jest jednak, że sama komunikacja pozostanie w pełni odporna na podsłuch.

Jesteśmy dumni z wprowadzenia na rynek tego innowacyjnego systemu akustycznej komunikacji podwodnej, który zapewnia dostęp do chronionej podwodnej komunikacji sieciowej pomiędzy wieloma powierzchniami i platformami podwodnymi w tej samej sieci, zarówno poprzez transmisję głosu, jak i danych. System WhitePointer to zaawansowany pakiet komunikacyjny, który wspiera tajne misje operacyjne wielu statków morskich, a także misje taktyczne oraz misje poszukiwawczo-ratownicze – powiedział z okazji prezentacji WhitePointer Pan Hanan Marom, wiceprezes ds. rozwoju działalności i marketingu.

Wedle ogłoszenia WhitePointer, to najnowocześniejszy system akustycznej komunikacji podwodnej, który umożliwia jednoczesną komunikację pomiędzy wieloma platformami nawodnymi i podwodnymi. Opiera się na opracowanej przez firmę zaawansowanej technologii podwodnej, która umożliwia sieciową komunikację pomiędzy różnymi użytkownikami.

Mowa o wspomnianych okrętach nawodnych i podwodnych, podwodnych dronach, czy nurkach, co nadaje systemowi zgodnemu ze standardami NATO sporo wszechstronności. Dodatkowo może być w pełni zintegrowany z dowolnym pokładowym systemem łączności, a podczas pracy wykorzystuje wiele rodzajów modulacji do transmisji danych i syntezowany nadajnikoodbiornik o dużej mocy z narzuconymi z góry częstotliwościami, pozwalającymi na płynne przełączanie kanałów.