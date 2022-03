Stoczniowe ambicje Chin nie przestają zaskakiwać. Trwa rozbudowa ważnego sektora chińskich stoczni

Za każdym razem, kiedy tematem staje się stoczniowy przemysł Chin, podkreślamy jak bardzo państwo rozwinęło się w tym sektorze w ciągu ostatnich lat. Nie tylko po stronie infrastruktury, ale też tempa produkcji i to nie tylko na własne, ale też cudze konta w ramach eksportu. Dowodem na to może być fakt, że w zeszłym roku tylko jednego dnia Chiny zwodowały trzy okręty wojenne, jak również to, że dziś państwo realizuje proces rozbudowy ważnego sektora, na podstawie czego jasno możemy stwierdzić, że stoczniowe ambicje Chin nie maleją, a wręcz przeciwnie.

Trwa rozbudowa ważnego sektora chińskich stoczni

Chiny przed kilkoma laty rozpoczęły dalekosiężny plan rozwoju swojego przemysłu stoczniowego i tym samym floty własnej marynarki wojennej (PLAN), w którym trwają po dziś dzień i nic tego zapewne nie zmieni. Potwierdzają to najnowsze doniesienia od obeznanego w temacie H I Suttona, który przygotował dla serwisu Naval News analizę zdjęć satelitarnych. Te bezpośrednio wskazują, że jeden z największych i najważniejszych sektorów chińskiego przemysłu stoczniowego jest obecnie powiększany.

Mowa dokładnie o rejonie nad rzeką Jangcy w Szanghaju, który obejmuje stocznię Jiangnan zajmującą 7,3 kilometra kwadratowego powierzchni. To w niej powstają chińskie lotniskowce, krążowniki, niszczyciele i okręty podwodne, a teraz wygląda na to, że tuż obok niej powstanie nowa stocznia powiązana ze spółką Hudong-Zhonghua. Warto podkreślić, że obie stocznie podlegają pod China State Shipbuilding Corporation (CSSC), czyli największą na świecie firmę zajmującą się budową statków zarówno wojskowych, jak i przemysłowych.

Ta powiększy obszar stoczniowych zabudowań o około 50%, znacząco rozwijając to, co można realizować obecnie w stoczni Jiangnan. Zdjęcia satelitarne bezpośrednio wskazują, że prace już trwają, a nowo powstałe obiekty radykalnie zwiększą możliwości stoczni. Wedle spekulacji znajdzie się tam basen do wyposażania statków oraz wielomiejscowy suchy dok, co może zostać wykorzystane w przyszłości do budowy kolejnego, jeszcze większego lotniskowca.

Wedle hipotez Chiny opracowują ciągle lotniskowce o napędzie atomowym, które powinny być większe niż Type-003. Z kolei większy okręt i nowe technologie związane z jego budową mogą wymagać właśnie nowego miejsca, co nadaje sens i może być prawdziwym powodem rozbudowy tego sektora.