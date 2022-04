Test monitora Asus ROG Swift PG32UQ

Asus ROG Swift PG32UQ to 32 calowa konstrukcja oferująca rozdzielczość 3840 x 2160, 144 Hz odświeżanie czy świetne kolory. Jest ona przy tym naprawdę droga. Jak monitor wypadnie w praktyce?

Co otrzymujemy wraz z Asus ROG Swift PG32UQ?

W zestawie jest oczywiście nóżka, którą musicie zamontować. Poza tym mamy zasilacz, raport z kalibracji, kabel DisplayPort, kabel HDMI Ultra High Speed, instrukcję, naklejki, kabel USB 3.0 i kartę gwarancyjną. Mamy więc pełne okablowanie, które pozwoli na podłączenie monitora do dowolnego komputera. Plusem jest też raport z kalibracji, który ma potwierdzać jakość monitora.

Wygląd i specyfikacja Asus ROG Swift PG32UQ

Monitor wygląda znakomicie. Został on zaprojektowany podobnie do produktów z serii ROG, a plusem jest pooświetlane tylne logo. Możecie nim sterować poprzez oprogramowanie lub bezpośrednio z menu ekranu. Nóżka również ładnie wpasowuje się w całość. Jeśli więc zależy Wam na konstrukcji, która naprawdę fajnie się prezentuje to tutaj będziecie zadowoleni.

Asus ROG Swift PG32UQ ma 32 calową matrycę 16:9. Nie jest ona zakrzywiona, co jest ciekawym rozwiązaniem przy takiej wielkości. Jego dokładne wymiary z podstawką to 728,18 x 551,83 x 292,56 mm i wazy on 9,7 kg. Z tyłu znajdziemy złącza 1x DisplayPort 1.4 DSC, 2x HDMI 2.1, 2x USB 3.2 Gen1, jedno USB 3.0 (sygnałowe) i wyjście na słuchawki. Monitor ma również swoje głośniki 2x 5W.

Całość pracuje z rozdzielczością 3840 x 2160 px. Na pokładzie mamy matrycę IPS. Producent deklaruje 160% pokrycie kolorów sRGB, 98% DCI-P3, czy dokładność kolorów dE na poziomie poniżej 2. Maksymalna jasność po włączeniu HDR wynosi 600 cd/m^2 (całość wspiera DisplayHDR 600), a typowa to 450 cd/m^2. Kontrast jest równy 1000:1, a kąty widzenia to 178° w pionie i poziomie. Czas reakcji wynosi 1 ms MPRT. Asus nie zapomniał też o G-Sync Compatible, AMD FreeSync Premium Pro czy 144 Hz odświeżaniu na PC w 4K.

Położenie Asus ROG Swift PG32UQ można bez problemów dostosować do siebie. Monitor można regulować w pionie w zakresie 0-100 mm, pochylać od -5° do +20° oraz obracać od -25° do 25°. Jest również możliwość wykorzystania osobnego uchwytu, który ma zgodność ze standardem VESA 100 x 100 mm. Jeśli musicie zabezpieczyć ekran to jest również blokada Kensington Lock.

Czytaj też: Test Huawei MateView GT 27″. Monitor (nie tylko) dla graczy z mniejszym biurkiem

Ustawienia Asus ROG Swift PG32UQ

W opcjach możemy wybrać język polski, co jest kolejnym plusem. Ustawienia są rozbudowane i oprócz podstawowych opcji takich jak jasność czy kontrast mamy możliwość zmiany temperatury barwowej (domyślnie ciepłe), gammy (domyślnie 2,2) czy wybrania trybu dla danej gry (domyślnie tryb wyścigów). Możecie też sterować podświetleniem, włączyć celownik, timer czy licznik fps. W ustawieniach łatwo się odnajdziecie i zmienicie interesującą Was opcję. Dodam jeszcze, że do sterowania opcjami mamy przyciski i joystick, które dobrze sprawdzają się w praktyce.

Testy Asus ROG Swift PG32UQ

Testy wykonałem przy użyciu SpyderX Elite. Ustawienia monitora były domyślnie, zmieniłem jedynie jasność na 100%.

Pokrycie kolorów jest świetne i tutaj ciężko mieć większe uwagi. Fakt, że P3 nie wynosi 98% a 94%, ale różnice są naprawdę małe. 100% sRGB i AdobeRGB to z pewnością dobre wyniki. Gamma jest idealna i wynosi 2,2. Maksymalna jasność to 441,2 cd/m^2 czyli bliska deklarowanym bez HDR. Kontrast to 650:1 przy czym są to domyślne ustawienia monitora. Punkt bieli przy 100% jasności to 6500 więc jest idealny. Leży za to podświetlenie matrycy – różnice są naprawdę spore. Dokładność kolorów jest znakomita – średnia Delta-E wynosi 0,71 co jest bardzo dobrym wynikiem.

Sprawdziłem również inne ustawienia monitora. Wybranie kolorów zimnym powoduje zmianę punktu bieli na 9300, a normalne to 7600. Gamma 1,8 i 2,5 wychodzą jako 1,8 i 2,4, więc jeśli chcecie te opcje zmienić to również możecie.

W grach monitor spisuje się świetnie. Z przyjemnością można odpalić takiego Cybepunka 2077 na maksymalnych detalach w 4K i cieszyć się rozgrywką. Plusem tutaj na pewno jest G-Sync czy szybka matryca. Także samo odświeżanie 144 Hz z pewnością zostanie docenione przez graczy. Przypomnę jeszcze raz, że w opcjach macie różne predefiniowane ustawienia pod gry, dzięki czemu możecie dostosować ekran do danego typu gry. Jeśli więc szukacie znakomitej konstrukcji do grania to z pewnością będziecie z niej zadowoleni.

Czytaj też: Test monitora Lenovo L24i-30

Test Asus ROG Swift PG32UQ – podsumowanie

Asus ROG Swift PG32UQ kupicie za ok. 5000 zł. Cena jest naprawdę wysoka, ale możliwości oferowane przez monitor również są spore. Mamy tutaj szybką matrycę, G-Sync, rozdzielczość 3840 x 2160 czy 144 Hz odświeżanie. Opcje monitora łatwo zmienicie, a sam wygląd powinien przypaść do gustu graczom.

W testach ekran wypadł naprawdę dobrze. Jedyna rzecz, która jest słaba to podświetlenie, które na pewno nie można nazwać równomiernym. Poza tym mamy świetne pokrycie kolorów, gammę, punkt bieli czy dokładność kolorów. Ciężko jest więc tutaj na coś narzekać. Także w samych grach monitor sprawdza się znakomicie i wrażenia stoją na najwyższym poziomie.

Jeśli więc szukacie znakomitego monitora do gier o przekątnej 32 cala i rozdzielczości 3840 x 2160 px to zdecydowanie polecam Wam zakup tej konstrukcji.