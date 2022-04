Chiny zaciskają pętlę na gamingu. Tym razem oberwie się streamingowi gier wideo

Bycie graczem, wydawcą lub producentem gier w Chinach nie jest drogą usłaną różami. Twórcy i dystrybutorzy muszę mierzyć się z cenzurą, a młodsi gracze z ograniczeniami i choć mogłoby się wydawać, że cała masa zasłyszanych do tej pory wiadomości na temat rynku gier w Chinach już nas nie zaskoczy, to państwo nieoczekiwanie znów zacisnęło pętle na gamingu. Rzadko egzekwowane do tej pory prawo przeznaczone streamingowi gier wideo będzie teraz znacznie częściej wykorzystywane.

W Chinach gry muszą być szeroko cenzurowane względem tego, co dopuszcza się do mas w USA czy Europie. Tyczy się to nie tylko sprzedawanych tytułów, ale też transmisji z gry

Rząd Chin poinformował rozpoczęcie aktywnego egzekwowania przepisów, które zabraniają transmitowania na żywo nieautoryzowanych gier. Ponoć Krajowa Administracja Radia i Telewizji oświadczyła w zeszły piątek, że wszystkie platformy internetowe mają „surowy zakaz” transmitowania na żywo gier, które nie zostały zatwierdzone przez rząd. Dla jasności – gry w Chinach zawsze wymagały licencji, zanim mogły być dystrybuowane lub dostępne do streamowania w myśl transmisji na żywo, ale do tej pory ta druga kwestia była nieco pomijana.

Czytaj też: Chiński procesor Yitian 710 już dostępny. Alibaba zdradziła szczegóły oferty

To sprawiło, że oficjalnie niedopuszczona do sprzedaży w Chinach gra Elden Ring i tak była popularna na terenie kraju. Wedle analityka branży gier wideo, Daniela Ahmada, ta najnowsza gra od FromSoftware w pierwszym tygodniu od premiery przyciągała średnio i łącznie 17 milionów widzów przed ekrany każdego dnia.

Czytaj też: Wydajność mobilnego Core 13. generacji wyciekła. Wszystko co musicie wiedzieć o Raptor Lake [Aktualizacja]

Zaciśnięcie tej pętli na szyi streamerom w Chinach sprawi, że dostęp do transmisji tego typu będzie znacznie bardziej utrudniony. Powód takich decyzji jest niezmienny od powodów wcześniejszych ograniczeń nakładanych przez chińską administrację. Oficjalnie wspomniana Krajowa Administracja Radia i Telewizji argumentowała m.in. zeszłoroczny limit trzech godzin grania w gry wideo przez dzieci dążeniem do ochrony najmłodszych od uzależnień.