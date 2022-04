XHVR-1 miał pomagać ludzkości z zagrożeniami atomowymi, ale NASA wrzuciła go na cmentarzysko technologii

NASA ma w swoim portfolio ciekawy prototyp awaryjnego pojazdu do zajmowania się materiałami niebezpiecznymi. Mowa o odpadach chemicznych, biologicznych, czy nawet jądrowych, których zabezpieczanie z wykorzystaniem XHVR-1 miało być pestką z masłem. Miało, bo finalnie NASA porzuciła ten projekt bazujący na sprzęcie wojskowym.

Agencja NASA stworzyła XHVR-1, aby zajmować się niebezpiecznymi materiałami

NASA oparła XHVR-1 na bazie opancerzonego pojazdu dowodzenia M577A3 po wieloletniej przygodzie ze zmodyfikowanymi transporterami M113 APC, które posiadała w swoim centrum kosmicznym aż do 2013 roku. Później te zostały zastąpione przez nowsze Caiman Mine Resistant Ambush Protection Vehicles, ale historia XHVR-1 sięga znacznie odleglejszych lat, bo schyłku XX wieku.

Wykorzystany do stworzenia XHVR-1 pojazd M577A3 miał dłuższy kadłub, był pozbawiony uchwytów na broń i doczekał się zintegrowanego włazu dla dowódcy. Początkowo był używany podczas wojny wietnamskiej, a od 2020 roku armia zaczęła zastępować go wielozadaniowym pojazdem opancerzonym (AMPV). W ręce NASA jeden egzemplarz M577A3 trafił w 1994 roku i agencja od razu postanowiła przystosować go do pojazdu przeznaczonego do reagowania na zdarzenia dotyczące materiałów niebezpiecznych.

Celem było opracowanie pojazdu, który nie tylko zapewniałby bezpieczne warunki załodze podczas akcji z materiałami niebezpiecznymi w tle, ale też umożliwiał im reagowanie bez opuszczania pojazdu. Tak też M577A3 doczekał się wymiany włazu dowódcy na przezroczystą kopułę z poliwęglanu, sterowanego z wnętrza kabiny drona przymocowanego do zewnętrznej części kadłuba i wielkiego robotycznego ramienia o udźwigu 272 kg, które zamontowano na przodzie (via Tank Encyclopedia).

Załoga mogła liczyć na nadciśnieniowy system klimatyzacji, który nie tylko chłodził, ale też zachowywał dobrą jakość powietrza wewnątrz kabiny. Dodatkowo w XHVR-1 znalazł się tak zwany suitlock), czyli opatentowany mechanizm w postaci izolowanych sekcji na tyle, który pozwalał dwóm członkom załogi działać z poziomu pojazdów w kombinezonach ochronnych i unikać narażenia na skażenie z zewnątrz.

Dzięki tym wszystkim cechom XHVR-1 był w stanie radzić sobie z zagrożeniami jądrowymi, biologicznymi i chemicznymi, zapewniając załodze bezpieczeństwo przez cały czas. Jednak z jakiegoś powodu projekt został anulowany, a jeden zbudowany prototyp nie wszedł do użytku operacyjnego i został odesłany do FMC bez robotycznego ramienia. Następnie firma FMC sprzedała go organizacji non-profit Eagle Field Foundation, która przemalowała go na oliwkowo-zielony kolor i wykorzystała jako przykład zabytkowego wojskowego pojazdu medycznego w swoim mobilnym muzeum Eagle Field.