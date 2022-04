Saab pokazał swój nowy system obrony przeciwlotniczej MSHORAD

Kojarzycie polski samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Poprad operujący w klasie VSHORAD (Very Short Range Air Defense)? Wygląda na to, że doczekaliśmy się momentu, w którym firmy zagraniczne może nie tyle naśladują nas, co idą w tym samym kierunku z rozwojem własnych sprzętów. Przykładem tego jest szwedzki koncern Saab Group, który w ramach współpracy z czeską firmą SVOS postanowił oprzeć na samochodzie terenowym system obrony przeciwlotniczej bliskiego zasięgu MSHORAD (Mobile Very Short Range Air Defense)

Jako że „zagrożenia powietrzne ewoluują” Saab Group „ewoluuje szybciej” i przykładem tego jest ten nowy system MSHORAD

Nowy system obrony przeciwlotniczej bliskiego zasięgu MSHORAD, którego opracowały wspomniane firmy, ma być bardzo elastyczny w myśl montażu na różnego rodzaju podwoziach. Jednak to, co widzicie na nagraniu i zdjęciach, to przykład jego zamontowania na podwoziu opancerzonego modułowego samochodu terenowego Mars z napędem 4×4. Sam system składa się przede wszystkim z trzech elementów – pocisków, wyrzutni oraz radaru.

Cały zestaw nie znalazł się jednak wyłącznie na jednym pojeździe, jak mylnie sugeruje sam materiał wideo. W rzeczywistości wspomniany radar został zamontowany w tej implementacji na wozach dowodzenia i łączności Mobile Radar Unit, a te współpracują z systemami dowodzenia i kontroli (C2). Sam w sobie wielofunkcyjny radar 3D Giraffe 1X „zapewnia wykrywanie w 360 stopniach, szybkie i dokładne wyszukiwanie celów i wysoki zasięg”.

Widoczny powyżej pojazd na swoim dachu posiada wyrzutnie z trzema kanistrami z pociskami RBS 70 NG, dzięki którym można go określić mianem samobieżnego systemu ochrony przed atakiem powietrznym. Te są naprowadzane na cel wiązką laserową i mogą zwalczać je na pułapie do 5 kilometrów i w odległości do 8 km niezależnie od pory dnia i pogody.

Wiemy, że w ciągu ubiegłego roku we współpracy z czeską firmą SVOS przeprowadzono pomyślną integrację systemu i strzelanie próbne, a teraz Saab Group ma zamiar przeprowadzić pokazy dla potencjalnych klientów.