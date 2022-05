Automatycznie regulujące się szyby już w pierwszym domu. Gwarantują nawet 20% oszczędności na energii

Promienie słoneczne padające na nasze domy i mieszkania możemy wykorzystywać w znacznie wyższym stopniu, ale obecnie brakuje nam na to powszechnej technologii. W USA zmieniła to jednak firma Glass Dyenamics ze wsparciem amerykańskiego Departamentu Energii oraz Narodowego Laboratorium Energii Odnawialnej, opracowując automatycznie regulujące się szyby, które zostały zamontowane w pierwszym budynku mieszkalnym.

Pierwszy mieszkalny budynek sięgnął po automatycznie regulujące się szyby

Glass Dyenamics oferuje swoje unikalne automatycznie regulujące się okna, a tak naprawdę również szybki w formie ozdobnych wstawek dla wszystkich chętnych w USA, podkreślając, że cena takiej przyjemności odpowiada cenie „szkła premium” dostępnego na rynku. Jest jednak znacznie bardziej zaawansowane od wszystkich komercyjnych szkieł, bo pod wpływem ładunku elektrycznego reguluje swój poziom przezroczystości.

Nasze szkło jest dziś dostępne dla konsumentów w cenach porównywalnych z powszechnie dostępnym szkłem premium, takim jak szkło matowe lub wzorzyste. Wchodzimy na rynek ze szkłem do drzwi wejściowych, okien bocznych i rygli, a w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy zwiększymy produkcję – stwierdził założyciel firmy Glass Dyenamics w ogłoszeniu.

Tego typu element w przypadku budynków staje się integralną częścią mechanizmów kontroli przepływu temperatury, zależnie od tego, czy mieszkańcy chcą ją podnieść, czy obniżyć w swoich czterech kątach. W praktyce oznacza to, że okna stają się przezroczyste, kiedy zależy nam na tym, aby dom ocieplały promienie słoneczne i zaciemniają się nawet całkowicie, kiedy pragniemy chłodu (lub prywatności).

Jak dotąd to dynamiczne szkło przeszło pomyślnie testy terenowe obejmujące ponad 100000 cykli w warunkach wytrzymałości środowiskowej zgodnych z normą ASTM. O ich trwałość nie trzeba się więc martwić, a zważywszy na to, że ich zastosowanie może doprowadzić do obniżenia kosztów energii za chłodzenie i ogrzewanie o 20%, to zdecydowanie ciekawa propozycja na rynku. Obecnie jest jednak dostępna wyłącznie w formie szyb do drzwi oraz towarzyszących im szklanym ozdóbkom.

Ponoć tego typu automatycznie regulujące się szyby w budynkach mieszkalnych mogą wyeliminować 78 milionów ton metrycznych emisji dwutlenku węgla rocznie do roku 2030. Na to przynajmniej wskazuje najnowszy raport NREL i Berkeley Lab.