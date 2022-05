BOE przedstawia pierwszy na świecie 17,3-calowy składany ekran AMOLED dla laptopów

Podczas tegorocznego SID Display Week w San Jose w USA wiele firm pokazało swoje nowości w zakresie technologii wyświetlania. Jednak Samsung, TCL czy Visionox zostały zepchnięte na dalszy plan przez chińską firmę BOE. Wszystko za sprawą wyjątkowego, 17,3-calowego składanego ekranu AMOLED przeznaczonego nie do smartfonów, a laptopów.

W czasie, gdy producenci smartfonów wypuszczają coraz to nowe modele, technologia składanych ekranów w tym segmencie już nas niespecjalnie dziwi. Na razie rynek w tej kwestii jest dość stabilny, choć oczywiście wszystko zacznie się zmieniać w chwili, gdy zgłaszane teraz patenty wejdą do masowej produkcji. W końcu co chwilę słyszymy o nowych pomysłach na rolowane, wielokrotnie składane czy rozsuwane ekrany, ale na razie to raczej dość odległa przyszłość.

Oto pierwszy na świecie 17,3-calowy f-OLED dla laptopów od BOE

Tymczasem BOE, chiński producent wyświetlaczy, postanowił wprowadzić składane ekrany do laptopów, za sprawą pierwszego i zarazem największego ekranu tego typu. Ten został zaprezentowany podczas tegorocznego wydarzenia SID i zdecydowanie stał się główną atrakcją imprezy. Wyświetlacz f-OLED (autorskie rozwiązanie BOE w zakresie technologii OLED) ma przekątną 17,3 cala, oferuje rozdzielczość 2560 x 1920 pikseli, proporcje 4:3, ultracienkie ramki i 100% gamę kolorów DCI-P3. Dodatkowo jest nawet wyposażony 10-bitowe RGB i HDR500.

Pokazano kilka wariantów tego ekranu, które możecie podejrzeć poniżej. Jest więc model pełnoekranowy, składany i zawijany. BOE umożliwia integrację wielu funkcji, takich jak czytnik linii papilarnych pod ekranem, biometria czy kamera pod wyświetlaczem. Te kwestie będą zależały od producenta urządzeń, do których trafią.

Właściwie, żeby być dokładnym, będą zależały od ASUSa, bo zgodnie z ogłoszeniem BOE, to właśnie ta firma dostanie nowe wyświetlacze f-OLED na wyłączność. Co istotne, wiadomo już, że trafią do laptopa ZenBook 17-Fold OLED. Jeszcze nie wiemy dokładnie kiedy powinniśmy spodziewać się jego premiery, ale ma ona nastąpić jeszcze w tym roku.