Dron uznany za nowy gatunek. To dzieło Chińczyków

Chiński bezzałogowy statek, zwany Zhu Hai Yun, ma być wykorzystywany do prowadzenia morskich badań naukowych i obserwacji.

Informację w tej sprawie podał miejscowy dziennik, South China Morning Post. Z udostępnionych informacji wynika, że Zhu Hai Yun ma 88,5 metra długości i 14 metrów szerokości, a jego wyporność wynosi 2000 ton. Może poruszać się przy tym z prędkością 13 węzłów (maksymalnie 18).

Statek został zbudowany przez stocznię Huangpu Wenchong Shipyard w Kantonie. Testy morskie powinny zakończyć się jeszcze w tym roku dzięki czemu „nowy gatunek morski” trafił do użytku w planowanych ramach czasowych. Ale skąd w ogóle wzięło się takie określenie?

Jest to pokłosie słów Chena Dake’a, dyrektora placówki związanej z projektem. W ubiegłym roku, kiedy rozpoczęła się budowa Zhu Hai Yun, Dake określił go mianem inteligentnego, bezzałogowego statku zasługującego na miano nowego gatunku morskiego, który przyniesie rewolucyjne zmiany w obserwacjach oceanu. Autonomiczne możliwości, jakimi dysponują tego typu jednostki, powinny doprowadzić do wykonywania różnego rodzaju działań w bezpieczniejszy, tańszy i łatwiejszy sposób.

Zhu Hai Yun to dron w postaci bezzałogowej jednostki pływającej

Na ile jest to realna perspektywa, przekonamy się dopiero wtedy, gdy takie autonomiczne jednostki trafią do szerszego użytku na dużą skalę. Chińczycy mają nadzieję, że sztuczna inteligencja i systemy bezzałogowe zwiększą możliwości nadzoru morskiego po niższych kosztach i z wyższą wydajnością niż operacje prowadzone przez ludzi.

Państwo Środka już od jakiegoś czasu stara się wykorzystywać bezzałogowe systemy w ratownictwie morskim bądź monitorowaniu tamtejszego środowiska. Dron zwany Zhu Hai Yun stanowi więc kolejny krok w wykorzystywaniu autonomicznych jednostek pływających. Jedną z najmocniejszych stron tej jednostki ma być możliwość transportowania innych bezzałogowych pojazdów, między innymi dronów, bezzałogowych statków i łodzi podwodnych.

Co ciekawe, konstrukcja powstała w lokalnych warunkach: systemy zasilania, napędu, wywiadowcze i wsparcia operacji badawczych zostały opracowane przez Chińczyków. Oczywiście pojawiają się głosy dotyczące faktycznego celu budowy tego typu jednostek. Na ile będą to działania naukowe, a na ile militarne? Odpowiedzi w tej sprawie udzieli nam przede wszystkim czas.