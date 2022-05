Oto Ducati MG-20. Najnowszy elektryczny rower włoskiej marki może się podobać

Włoska firma słynąca przede wszystkim ze sportowych motocykli, postanowiła podbić rynek bardziej skromnych jednośladów, bo rowerów. Najnowszym tego przejawem jest składany elektryczny rower Ducati MG-20, który naturalnie wyróżnia się przede wszystkim swoim kolorem, bo kultowym czerwono-czarnym połączeniem.

Elektryczny rower Ducati MG-20 jest wyjątkowy i ciężko się z tym kłócić

Umówmy się, że obecnie na rynku możemy zauważyć wysyp składanych rowerów tego typu, choć o innej geometrii oraz rodzaju ramy. Te modele ważą swoje i wyglądają nieco topornie przez potrzebę stosowania wielkich elementów z aluminium, aby zachować sztywność i wytrzymałość konstrukcji. Ducati MG-20 pod tym względem wręcz zachwyca, bo zamiast na aluminium, producent postawił na magnez w przypadku całej ramy, co zarówno obniżyło wagę, jak i zwiększyło ogólną wytrzymałość tego ebike. Jego waga bez baterii wynosi

Czytaj też: Elektryczne rowery drugiej generacji Serial 1 już dostępne

Ducati MG-20 jest dodatkowo wolny od problemu z centrującymi się kołami. Zamiast tradycyjnych szprych, te małe, bo 20-calowe koła oparto o sześć gładko poprowadzonych wsporników wygiętych. Tak niewielkie koła w połączeniu z ponadprzeciętnie grubymi oponami mają służyć przede wszystkim do jazdy miejskiej, którą uprzyjemnia zintegrowane oświetlenie i „krosowe” wręcz błotniki.

Czytaj też: Elektryczne rowery City Vanture od Vanpowers Bike sięgają po ramy bez spawów

Poza tym osprzęt tego elektrycznego roweru za 1599 euro obejmuje mechaniczne hamulce tarczowe, 6-biegową przerzutkę tylną, tradycyjny łańcuch oraz oczywiście napęd elektryczny. Sprowadza się on do 250-watowego silnika w tylnej piaście, którego zasila znajdujący się w ramie akumulator Samsunga o pojemności 375 Wh (36 V/10,5 Ah).

Czytaj też: Ogłoszono pierwsze dofinansowanie na elektryczny rower w Polsce

Wspomniany akumulator na jednym ładowaniu ma oferować od 40 do 70 km zasięgu, co jest rzecz jasna zależne od wykorzystania wspomagania, jakie Ducati MG-20 oferuje, a jest to poziom 12, 18 i wreszcie 25 km/h. Dane na ten temat są nieustannie wyświetlane na wodoodpornym wyświetlaczu na kierownicy.