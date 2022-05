Gamingowe laptopy ASUS ROG 2022 wchodzą na nowy poziom. Sięgnęły po najwydajniejszy sprzęt

Oficjalne embargo przewidziane przez ASUSA na informacje o odświeżeniu doskonale znanych nam modeli w ofercie tego producenta zostało już zniesione. Dzięki temu razem z nami możecie poznać to, co nowego mają do zaoferowania gamingowe laptopy ASUS ROG w 2022 roku już po ogromnej aktualizacji sprzętowej.

Od ROG TUF Gaming po ROG Flow – ASUS ma coś dla każdego

Tak jak zawsze, rodzina laptopów ASUS ROG obejmuje cztery serie – TUF Gaming, ROG Strix, ROG Zephyrus i ROG Flow. Modele w każdej z nich oferują coś unikalnego, wpisując się (teoretycznie) w wymogi każdego klienta. Najbardziej imponujące są oczywiście te najwyżej w hierarchii, które oferują topowy sprzęt i możliwości. Jak bardzo topowy? O tym właśnie poniżej.

Czytaj też: Czy potrzebujesz backupu? Tylko pozornie nie znasz na to odpowiedzi

Najwydajniejsze gamingowe laptopy ASUS ROG przewidziane na 2022 rok mogą zostać wyposażone w obecnie najwydajniejszy procesor i kartę graficzną na rynku mobilnym. Mowa zarówno o 12. generacji Intel Core z serii -HX oferującej do 16 rdzeni i 24 wątków przy poborze mocy do 175 watów, jak i karcie mobilnej RTX 3080 Ti, która bazuje na tej stacjonarnej i do niegdyś flagowej GeForce RTX 3090. Alternatywnie, klienci mogą też sięgnąć po procesory Ryzen 9 6000 z 8 rdzeniami i 16 wątkami.

Czytaj też: Nadchodzące karty graficzne Intela ujawnione w sterowniku. To pierwsze oficjalne potwierdzenie

Poza tym nowe laptopy ASUSa mogą zostać skonfigurowane z pamięciami DDR5 o pojemności do 64 GB i dwoma dyskami SSD na PCIe 4×4.0 w konfiguracji RAID 0. Wszystko to jednoznacznie wskazuje na wzrost zapotrzebowania na chłodzenie i rzeczywiście producent przewidział to, projektując nową komorę parową dla systemu chłodzenia.

Czytaj też: Ogłoszono pierwsze dofinansowanie na elektryczny rower w Polsce

Poza tym zastosował zarówno na procesorze graficznym Intela, jak i NVIDIA znalazł się ciekły metal firmy Thermal Grizzly, gwarantujący maksymalne przewodnictwo ciepła. Według ASUSa, pozwoliło to ograniczyć temperatury o 15 stopni i zapewnić stosunkowo niski poziom hałasu (do 40 dB w trybie wydajności). Wszystko to doprawione wytrzymałymi materiałami, pieczołowitym wykonaniem i oczywiście ekranem adekwatnym do konkretnych modeli.