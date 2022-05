Huawei P50 Pro z łącznością 5G? Tak, ale tylko z tym etui

Z powodu amerykańskich sankcji Huawei został odcięty od technologii 5G, co oznacza, że w swoich flagowcach nadal oferuje jedynie łączność 4G. To obecnie ogromny minut (pomijając już kwestię braku dostępu do usług Google), dlatego pojawiają się różne sposoby na obejście tego problemu. Jakie? Na przykład specjalne etui.

Od razu musimy zaznaczyć, że nie jest to dzieło Huawei, a firmy Soyealink i na razie obejmuje jedynie model Huawei P50 Pro, ale można się spodziewać, że wkrótce pojawią się też etui do innych urządzeń producenta (o ile to będzie odpowiednio się sprzedawać). Jest to naprawdę zmyślny sposób na obejście amerykańskich sankcji i nawet pomimo dość wysokiej ceny – 800 juanów, czyli ok. 525 zł – może znaleźć się wiele osób, które będą skłonne kupić takie etui.

Jednak najważniejsze jest to, w jaki sposób etui pozwoli posiadaczom Huawei P50 Pro korzystać z sieci 5G?

Wszystko sprowadza się do karty eSIM z modelem 5G (wraz z podstawowym dwurdzeniowym procesorem 1,35 do obsługi) zamontowanej w tej obudowie. Cała konfiguracja eSIM i obsługa modemu odbywa się z poziomu telefonu. Jak widzimy na poniższych grafikach, na pasku stanu wyświetli się nawet wskaźnik siły sygnału. Połączenie między smartfonem a etui odbywa się przy pomocy portu USB. W ten sposób również obudowa jest ładowana.

Nie trzeba jednak jej zdejmować do naładowania smartfona, bo posiada własny post USB-C wraz z obsługą SuperCharge i przesyłania danych (prędkości USB 2.0). To zdecydowanie ułatwi korzystanie z etui.

Samą obudowę wykonano z poliuretanu o fakturze przypominającej skórę, dostępny jest jedynie kolor jasnoszary, choć w przyszłości to też może się zmienić. Ma 3,22 mm grubości i waży 52 g. Akurat kwestia wagi może niektórym osobom przeszkadzać, bo wraz z etui całe urządzenie będzie ważyć 247 gramów, czyli niespełna ćwierć kilograma. Jeśli jednak ważna jest dla Was łączność 5G to taki minus można jeszcze przeboleć.

Na ten moment nie wiadomo, czy Soyealing zamierza dystrybuować swoje etui poza Chiny (w końcu Huawei p50 Pro dostępny jest też w Europie). Zapewne wszystko zależy od wyników sprzedaży w kraju. Jeśli te okażą się zachęcające, to oprócz produkcji etui 5G do innych modeli Huawei, zadba też o kwestię globalnej dostępności.