Huawei Watch GT 3 Pro wkracza na polski rynek. Znamy ceny i szczegóły promocji na start

Nie minął nawet miesiąc od chińskiej premiery, a nowy flagowy smartwatch Huawei Watch GT 3 Pro jest już dostępny w naszym kraju. Czy podobnie jak inne tego typu urządzenia producenta, i ten model przypadnie polakom do gustu?

Jeśli chodzi o design, to od Huawei Watch GT 3 Pro trudno oderwać wzrok

Producent postawił na klasyczne wzornictwo, co z pewnością spodoba się wszystkim osobom, które lubią, gdy smartwatch niezbyt różni się od zwykłego zegarka. W tym przypadku tak właśnie jest. Na rynek wprowadzono dwa różne modele – jeden z białą ceramiczną kopertą 43 mm i tytanową wersję w rozmiarze 46 mm. Watch GT 3 Pro Ceramic dostępny jest z bransoletą lub skórzanym paskiem. Ten można dobrać też do modelu Watch GT 3 Pro Titanium, albo postawić na silikonowe paski.

Czytaj też: Huawei P50 Pro z łącznością 5G? Tak, ale tylko z tym etui

Oba modele wyposażono w okrągłe panele OLED – rozmiar wyświetlacza w wersji 46 mm to 1,43 cala, podczas gdy wersja 43 mm ma wyświetlacz 1,32 cala. Chroni je szkło szafirowe, więc można być spokojnym o wyświetlacz.

Choć zegarki wyglądają dość klasycznie, to Huawei nie zapomniał o wprowadzeniu szeregu ulepszeń, zwłaszcza w obrębie baterii, która ładuje się teraz o 30% szybciej, a naładowanie jej do 1/4 pojemności zajmuje zaledwie 10 minut. Kolejnym ważnym ulepszeniem jest jego wodoodporność, bo nowy model jest przystosowany do nurkowania swobodnego do 30 metrów. Do dyspozycji użytkownika jest 100 różnych trybów sportowych, nawet taki dla golfistów.

Czytaj też: Seria Xiaomi 12S ma przed nami coraz mniej tajemnic. Kolejne szczegóły specyfikacji wyciekły

Huawei Watch GT 3 Pro zapewnia łączność GPS, NFC i Bluetooth. Bateria wystarczy nawet na 14 dni pracy w bardziej oszczędnym trybie dla większego modelu 46 mm (8 dni przy intensywnym użytkowaniu) i 7 dni dla mniejszego modelu 43 mm (4 dni przy intensywnym użytkowaniu). Na pokładzie znalazła się funkcja EKG do sprawdzania rytmu serca, monitorowanie tętna, natlenienia krwi, wykrywania temperatury ciała, monitorowania stresu czy snu.

Czytaj też: Premiera nowych układów Qualcomm już za kilka dni. Zadebiutuje Snapdragon 8 Gen 1+ i Snapdragon 7 Gen 1?

Ceny Huawei Watch GT 3 Pro

Teraz przejdźmy do najistotniejszej kwestii – cen obowiązujących w naszym kraju. Te prezentują się następująco:

Huawei Watch GT 3 Pro Sport 46 mm – 1699 złotych

Huawei Watch GT 3 Pro Classic 46 mm – 1699 złotych

Huawei Watch GT 3 Pro Elite 46 mm – 2199 złotych

Huawei Watch GT 3 Pro 43 mm Classic – 1999 złotych

Huawei Watch GT 3 Pro 43 mm Elegant – 2399 złotych

Oczywiście nie zabrakło promocji. Jeśli kupimy smartwatch na stronie producenta do 5 czerwca, to jego cena zostanie obniżona o 200 zł. Dodatkowo do modelu w rozmiarze 43 mm Huawei dorzuca za 1 zł słuchawki Huawei FreeBuds Lipstick, zaś do wariantu 46 mm – słuchawki Huawei FreeBuds 4, również za 1 zł.