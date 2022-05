Seria Xiaomi 12S ma przed nami coraz mniej tajemnic. Kolejne szczegóły specyfikacji wyciekły

Xiaomi pracuje obecnie nad kilkoma interesującymi flagowcami, których premiera ma odbyć się w następnych miesiącach. Dwa z nich – Xiaomi 12S i 12S Pro pojawiły się w najnowszym przecieku, dzięki czemu dostajemy coraz większy wgląd w ich specyfikację.

Xiaomi wprowadzi na rynek w tym roku jeszcze przynajmniej pięć flagowców. Oczywiście na ich czele stanie długo wyczekiwany Xiaomi 12 Ultra, ale oprócz niego pojawi się też seria Xiaomi 12S. O niej słyszeliśmy już wcześniej, bo to właśnie te dwa smartfony (12S i 12S Pro) łączone są z ulepszonym Snapdragonem 8 Gen 1 już od pierwszego przecieku na ich temat. Dziś po raz kolejny trafiły na tapet za sprawą przecieku, który udostępnił niezawodny leakster Digital Chat Station.

Co już wiemy o Xiaomi 12S i Xiaomi 12S Pro?

Wspomnieliśmy wyżej o obecności na pokładzie układu Snapdragon 8 Gen 1+. Na to przecieki wskazywały właściwie od samego początku, odkąd tylko odkryto, że producent nad nimi pracuje. Nieogłoszony jeszcze chipset Qualcomm miał trafić do obu modeli, ale po doniesieniach o opóźnieniu jego premiery, pojawiły się wieści o zmianie, jaką Xiaomi może dokonać w przypadku 12S Pro. Zamiast ulepszonego Snapdragona, smartfon miałby być napędzany przez Dimensity 9000.

Nowe plotki nie negują tych informacji, jednak wskazują, że Xiaomi 12 Pro może pojawić się na rynku w dwóch wariantach. Jeden z Dimensity 9000, a drugi właśnie ze Snapdragonem 8 Gen 1 Plus. Jeśli to prawda, to ten model byłby pierwszym urządzeniem w portfolio Xiaomi, który napędzany byłby przez układ MediaTek.

Xiaomi 12 Pro

Jeśli chodzi o pozostałą specyfikację, to przeciek zdradza, że urządzenia będą charakteryzować się mniejszymi wyświetlaczami. Przekątna ekranu nie została sprecyzowana, więc trudno powiedzieć o jakiej wielkości mowa. Jeden z modeli będzie miał zakrzywiony wyświetlacz o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Aparat do selfie zostanie umieszczony w okrągłym, centralnie umieszczonym otworze. Mowa tu prawdopodobnie o modelu Xiaomi 12S. Drugi model ma mieć już panel 2K i jakieś dodatkowe ulepszenia wyświetlacza.

Wspomniano jeszcze o 50-megapikselowym aparacie w Xiaomi 12S, który dodatkowo ma być wspierany przez zupełnie nowy algorytm poprawiający możliwości fotograficzne smartfona.