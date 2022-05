Tak właśnie prezentuje się składana Motorola RAZR (2022). Do sieci wyciekło nagranie

Wygląda na to, że w najbliższym czasie przecieków na temat składanego smartfona Motorola RAZR (2022) będzie tylko przybywać. Trudno się zresztą temu dziwić, po niedawnym ogłoszeniu producenta. Tym razem jednak nie pojawiły się żadne szczegóły dotyczące specyfikacji, a… nagranie, które pokazuje nam realne urządzenie i jego konstrukcję.

Motorola RAZR (2022) naprawdę zyska wiele ulepszeń

Z tym ogłoszeniem napisaliśmy nieco na wyrost, bo wprost Motorola niczego nie ogłosiła, ale publikując niedawno zapowiedź swojego smartfona z najnowszym układem Snapdragon 8+ Gen 1 dała wyraźnie znak, że układ zagości na pokładzie najnowszego składanego modelu firmy. Więcej o tym możecie przeczytać tutaj. Wykorzystanie tego chipsetu sprawi, że Motorola RAZR (2022) nie tylko wskoczy od razu na półkę flagowców, ale również znacznie wyprzedzi konkurencję, bo jak na razie nie słyszeliśmy, by któryś z producentów miał zamiar umieścić nowego Snapdragona w swoim składaku.

Jednak flagowy chipset nie będzie jedynym ulepszeniem, jakie otrzyma Motorola RAZR (2022). Od dłuższego czasu mówi się bowiem o znacznych zmianach konstrukcyjnych, które przybliżą to urządzenie do poziomu konkurencji. Poniższe nagranie, udostępnione przez znanego leakstera Evana Blassa tylko to potwierdza.

Jak widzimy, główna zmiana dotyczy samego projektu, który porzucił dolny, wystający segment na rzecz gładko przylegającego do siebie od początku do końca ekranu. Krótki klip pokazuje nam urządzenie z włączonym wyświetlaczem, jego odblokowywanie przy pomocy bocznego skanera linii papilarnych oraz samo składanie. Dostrzec można zmniejszone (choć nadal niespecjalnie cienkie, co akurat w składanych modelach z klapką jest normą) ramki, aparat do selfie w okrągłym otworze i podwójną konfigurację aparatów z tyłu, umieszczoną pod zewnętrznym wyświetlaczem.

Trzeba przyznać, że takie zmiany w wyglądzie są zdecydowanie na plus.

Co zaoferuje nam nowa składana Motorola?

W tej kwestii możemy jedynie opierać się na wcześniejszych przeciekach, które zdradziły, że składany, 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED ma charakteryzować się rozdzielczością FHD+ i częstotliwością odświeżania 120 Hz. Ekran zewnętrzny urośnie z 2,7 cali do 3 cali. Aparat do selfie ma mieć 13 Mpix, zaś z tyłu znajdzie się czujnik główny 50 Mpix i ultraszerokokątny (z makro) 13 Mpix.

Smartfon wejdzie na rynek w dwóch wariantach pamięci – 8 GB/128 GB i 12 GB/512 GB – i dwóch wariantach kolorystycznych – Quartz Black i Tranquil Blue.

Kiedy premiera? Tego nie wiadomo, ale plotki wspominają o chińskim debiucie na przełomie lipca i sierpnia. Jeśli to prawda, Motorola RAZR (2022) już na samym wstępie będzie musiała zmierzyć się z silną konkurencją, bo w podobnym okresie spodziewamy się premiery Galaxy Z Flip4 od Samsunga, który (wedle przecieków) ma przynieść wiele ulepszeń.