Najwyraźniej Chiny mają nowy półzanurzalny okręt transportowy w marynarce wojennej

Jeśli Chiny chciały utrzymać to w tajemnicy, to ich media niestety dały ciała. Najnowsze zdjęcia opublikowane przez państwowe media zdradzają bowiem, że chińska marynarka wzbogaciła się o zupełnie nowy półzanurzalny okręt transportowy. Świat po raz pierwszy ujrzał go na oficjalnej stronie internetowej China Military Online.

Nowy półzanurzalny okręt transportowy Chin ujawniony na oficjalnych zdjęciach. Oficjalnie jednak niewiele o nim wiemy

Tego typu okręty transportowe nie są wcale takie zwyczajne, a stworzone specjalnie z myślą o możliwości szybkiego rozmieszczenia na wodach spornych sprzętu desantowego różnego rodzaju – np. ogromnych poduszkowców. Stanowi to poniekąd platformę rozszerzającą możliwości portów, kiedy te akurat są zajęte, bo umożliwia wodowanie i dokowanie sprzętu desantowego, kiedy porty są zajęte.

Ten nowy chiński półzanurzalny ciężki okręt Yinmahu wystąpił nie w pojedynkę, a z poduszkowcem desantowym typu 958 na pokładzie. Zdradziły to zresztą również te same media, podkreślając, że sam poduszkowiec jest „częścią grupy okrętów desantowych marynarki wojennej podlegającej Dowództwu Południowego Teatru PLA”.

Nie znamy jednak dokładnego oznaczenia okrętu, choć odpowiedź na to pytanie zapewnia raport Biura Wywiadu Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, które określa go „zmodyfikowanym typem Hansa Sonderberga”. Nie bez powodu, bo jego konstrukcja wywodzi się z cywilnej klasy okrętów o podobnej nazwie.

Tego typu nowy półzanurzalny okręt transportowy podobno mierzy 175,5 metra długości, jego szerokość wynosi 32,4 metra, a wyporność około 20000 ton. W budowie jest on podobny do półzanurzalnego ekspedycyjnego doku transferowego marynarki USA, ale z zewnątrz zdecydowanie czerpie wiele z Donghaidao, czyli pierwszego okrętu tego typu, który wszedł do służby w chińskiej marynarce w lipcu 2015 roku.

Tutaj warto na moment cofnąć się w przeszłość i przypomnieć o tym, że Chiny przed laty kupiły dwa okręty typu Zubr (Projektu 1232.2) od Ukrainy (wtedy były to Typy 958), ale po przejęciu Krymu kontrakt zaskarbiła sobie Moskwa, czyli Rosja. Zaanektowanie Półwyspu Krymskiego miało bowiem miejsce akurat wtedy, kiedy te okręty były w budowie w tamtejszych stoczniach/.