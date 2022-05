Superflagowiec OPPO Find X5 Pro z ceną niższą o kilkaset złotych!

Zakup flagowca, zwłaszcza tego z najwyższej półki, to ogromny wydatek. Dlatego wszelkie promocje są tak pożądane, bo zawsze lepiej zachować kilka stówek w kieszeni. Tym razem taką okazję dostaną wszyscy chętni na kupno OPPO Find X5 Pro.

Find X5 Pro nazywany jest najmocniejszym flagowcem producenta nie bez powodu. Jego sercem jest układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, wspierany przez 12 GB pamięci RAM, a na pliki mamy 256 GB pamięci wbudowanej. Bateria o pojemności 5000 mAh z obsługuje ekstremalnie szybkie ładowanie o mocy 80W oraz bezprzewodowe ładowanie o mocy 50W.Pakiet łączności jest pełny – 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, a czytnik linii papilarnych znajdziemy pod ekranem.

Skoro już o tym mowa, to smartfon jest wyposażony w ekran LTPO2 o przekątnej 6,7 cala, rozdzielczości 1440 x 3216 Mpix, 120 Hz odświeżaniem obrazu, ze wsparciem HDR10+, kolorami BT.2020 i jasnością 500 nitów, do 1300 nitów w piku.

Najciekawszym elementem są tutaj zdecydowanie aparaty, stworzone we współpracy z marką Hasselblad. Aparat główny ma rozdzielczość 50 Mpix (F/1.7, 25mm, 1/1.56″), podobnie jak aparat ultraszerokokąny (F/2.2, 15mm, kąt widzenia 110 stopni, 1/1.56″). Do tego dodajmy zoom z teleobiektywem o rozdzielczości 14 Mpix (F/2.4, 52mm, 1/3.4″, 2-krotny zoom optyczny). Do tego aparat do selfie o rozdzielczości 32 Mpix. Warto też wspomnieć, że to pierwszy smartfon firmy z nowym procesorem przetwarzania obrazu MariSilicon X.

Za superflagowca trzeba jednak sporo zapłacić. Na szczęście w promocji OPPO Find X5 Pro kupimy znacznie taniej

Wprowadzając ten model do naszego kraju, OPPO ustaliło jego cenę na 5999 zł. Dużo, to prawda, ale na szczęście, dzięki nowej ofercie w sklepie RTV Euro AGD możemy kupić go taniej aż o 605 zł. Wszystko za sprawą promocji „55 zł rabatu za każde wydane 500 złotych„. Rabat nalicza się automatycznie w koszyku i zbija cenę do 5394 zł, co brzmi już dużo lepiej niż kwota początkowa.