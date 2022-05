OPPO Reno8 Pro pojawił się bazie Geekbench. Wiemy na jego temat coraz więcej

W nadchodzących miesiącach OPPO wprowadzi na rynek kilka urządzeń ze średniej półki, w tym serię OPPO Reno8. O tych smartfonach powoli dowiadujemy się coraz więcej, a teraz kolejną cegiełkę dokłada nam Geekbench. W popularnym benchmarku pojawił się bowiem model, którym może być OPPO Reno8 Pro.

Od razu musimy zaznaczyć, ze Geekbench nie została wymieniona nazwa modelu, a jedynie jego numer – PFZM10. Jednak bazując na przedstawionych w benchmarku szczegółach i na tym, co wcześniej wyciekło do sieci, spekulujemy, że jest nim właśnie Reno8 Pro. Oczywiście, są to jedynie niepotwierdzone informacje, dlatego jak zwykle zalecamy podchodzenie do nich z rezerwą.

Przyjrzyjmy się jednak, co na temat rzekomego OPPO Reno8 Pro ujawnia nam Geekbench i dotychczasowe przecieki

Najistotniejszy jest tu z pewnością chipset. Benchmark zdradził nam, że producent sięgnie tu po najnowszy układ od MediaTek, przeznaczony do urządzeń premium ze średniej półki, czyli Dimensity 8100. Patrząc po ujawnionych taktowaniach, jest jeszcze opcja, że będzie to Dimensity 8100 Max.

Tak czy inaczej, procesor sparowany zostanie z maksymalnie 12 GB pamięci RAM. Z wcześniejszych doniesień wiemy, że ma pojawić się też wariant 8 GB, zaś w przypadku pamięci masowej, maksymalnie będzie to 256 GB. Smartfon zasili bateria o pojemności 5000 MAh obsługująca szybkie ładowanie z mocą 80 W. Oczywiście na pokładzie znajdzie się Android 12.

Poza tym, OPPO Reno8 Pro zostanie wyposażony w 6,55-calowy panel OLED oferujący częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz. Z przodu, prawdopodobnie w okrągłym otworze umieszczonym w lewym górnym rogu, znajdzie się 32-megapikselowy aparat do selfie, zaś z tyłu OPPO postawi na 50-megapikselowy czujnik IMX766, obiektyw ultraszerokokątny o rozdzielczości 8 Mpix i dodatkowy czujnik 2 Mpix, prawdopodobnie do pomiaru głębi lub makro.