ProtonMail przechodzi zmiany. Znika stara nazwa, zastąpiona przez nową, ujednoliconą markę

Jeśli cenicie sobie prywatność w sieci, to szwajcarski dostawca poczty elektronicznej PrtotonMail jest Wam dobrze znany. Jednak firma nie oferuje tylko maila, ale także szereg innych, również nastawionych na bezpieczeństwo, usług. Te zostają teraz ujednolicone i na rynku znajdziemy je pod jedną, wspólną nazwą.

Proton nie tylko zastępuje ProtonMail, ale łączy pod jedną marką wszystkie usługi firmy

Zmiany nazw usług czy ich jednolicenie pod jedną, wspólną nazwą nie jest niczym nowym w świecie technologicznym. Takie działania są zresztą dobrym posunięciem, bo zamiast rozdrabniać się na każdy produkt z osobna, łączy się wszystko w jeden ekosystem. Tak stało się właśnie w przypadku szwajcarskiej firmy ProtonMail. Tę znać możemy głównie dzięki bezpiecznej poczcie e-mail, choć w swoim portfolio ma o wiele więcej usług.

Czytaj też: Już wiemy, że Nothing Phone (1) z pewnością będzie przykuwał wzrok. Kiedy premiera?

ProtonMail to oczywiście flagowy produkt w ich ofercie, ale chcąc bardziej zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci, może było sięgnąć po Proton Calendar, Proton Drive i Proton VPN. Nieco problematyczny był jedynie fakt, że do tej pory możliwa była jedynie subskrypcja każdej usługi z osobna, bez możliwości połączenia ich w jedną, większą usługę. To właśnie się zmieniło, bo ProtonMail nie tylko ogłosił powstanie jednego, łączącego wszystkie powyższe opcje, produktu, ale również zmianę nazwy.

Czytaj też: Tak właśnie prezentuje się składana Motorola RAZR (2022). Do sieci wyciekło nagranie

Nowy ekosystem znajdziemy już pod nazwą Proton. Co istotne, zostaje wprowadzony też plan plan proton Unlimited, który kosztuje 9,99 euro miesięcznie przez 12 miesięcy, zaś wybierając opcję 24-miesięczną, można liczyć na 33% zniżki. Nadal jednak dostępne będą pojedyncze plany dla osób, które chciałyby korzystać tylko z poczty albo z VPN. Jeśli jeszcze nie mieliście do czynienia z usługami firmy, to wspomnimy tylko, że podstawowe funkcjonalności (1 GB pamięci i posiadanie jednego adresu e-mail, oraz dostęp do szyfrowanego kalendarza i podstawowych usług VPN) dostępne są bezpłatnie. Płacimy jedynie za te bardziej zaawansowane funkcje.

Czytaj też: Współpraca ledwo została ogłoszona, a Xiaomi 12S już pozuje ze znaczkiem Leica

To jeszcze nie wszystkie ogłoszone zmiany. Rebranding przynosi obecnym posiadaczom kont większą ilość miejsca na dane, dodatkowe adresy e-mail czy połączenia VPN. Pojawiło się też nowe logo podkreślające ujednolicenie, nowe kolory i zaktualizowany, unowocześniony wygląd aplikacji mobilnych oraz komputerowych.