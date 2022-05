Wystrzelono przeciwokrętowy pocisk NASM-SR. To broń specjalna dla śmigłowców

Nowoczesne okręty wojenne są pełne amunicji, elektroniki czy paliw, przez co nawet mały pocisk jest w stanie wyrządzić im wystarczająco duże szkody, aby te w efekcie zatonęły. Wspominam o tym nie bez powodu, a przez to, że to takich właśnie pocisków należy przetestowany właśnie przeciwokrętowy pocisk NASM-SR.

Przeciwokrętowy pocisk NASM-SR

Indyjska agencja rządowa Defence Research and Development Organisation przeprowadziła w środę test swojego przeciwokrętowego pocisku NASM-SR z w pomocą rodzimej marynarki wojennej. Objął on wystrzelenie pocisku przez helikopter Sea King z poligonu w Balasore i udał się w stu procentach, potwierdzając możliwości państwa co do opracowywania pocisków w zakresie własnego przemysłu.

NASM-SR to akronim od angielskiego Naval Anti-ship Missile-short range, co po prostu określa pocisk przeciwokrętowy krótkiego zasięgu. Jego rozwojem zajmuje się indyjska agencja DRDO, która przeznaczyła na niego do tej pory 434,06 miliarda rupii indyjskiej (kurs: 0,057 zł).

Z tego co wiadomo na temat tych pocisków opracowanych specjalnie z myślą o wystrzeliwaniu ze śmigłowców, ich waga sięga 380 kilogramów, a zasięg do 55 kilometrów. Po wystrzeleniu NASM-SR mają poruszać się z prędkością 0,8 Mach i trafiać w cele z wykorzystaniem głowicy na podczerwień, czyli tej naprowadzanej na źródła ciepła.

Systemy przeciwlotnicze będą miały ogromne problemy ze zestrzeleniem NASM-SR, jako że przed dotarciem do celu te pociski mają lecieć na wysokości zaledwie 5 metrów. To z jednej strony znacząco utrudnia radarom ich wykrycie, a systemom przeciwlotniczym ich zniszczenie.

Dla Indii NASM-SR jest o tyle ważny, że z jednej strony to pocisk odporny na zakłócenia głowic namierzających na bazie radaru, a z drugiej na tyle lekki, aby trafić nawet pokład pojazdów lądowych i małych statków. Ciągle jednak Indie będą wykorzystywać naddźwiękowe pociski BrahMos o wadze 2 ton w formie podstawowego sprzętu do niszczenia wrogich okrętów.