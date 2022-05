Tańsze i powszechniejsze wyświetlacze micro- i mini-LED na horyzoncie. Firma Porotech się o to postarała

Firma Porotech zapowiedziała, że w przyszłym tygodniu w Kalifornii podczas Display Week pokaże światu DynamicPixelTuning. Będzie to oficjalnie pierwszy na świecie system dynamicznego strojenia pikseli za pomocą diod Micro-LED, co sprawi, że rynek otrzyma najpewniej tańsze i powszechniejsze wyświetlacze micro- i mini-LED.

Tańsze i powszechniejsze wyświetlacze micro- i mini-LED

DynamicPixelTuning firmy Porotech można śmiało określić mianem przełomowego rozwiązania, które umożliwia tworzenie kolorowych wyświetlaczy przy użyciu identycznych pikseli z jednego wafla. To pozwala uzyskać jednorodność kolorów przy jednoczesnym wyeliminowaniu skomplikowanych procesów produkcyjnych. Innowacja ta ma przyspieszyć komercjalizację technologii mikro-LED, mini-LED i LED w celu dostarczenia wyświetlaczy nowej generacji do zastosowań mieszanej, rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości, ale też inteligentnych urządzeń oraz wielkoskalowych i tradycyjnych wyświetlaczy.

Zrewolucjonizowaliśmy materiały i struktury półprzewodnikowe oparte na GaN, co stanowi podstawę naszego przełomu, jakim jest możliwość uzyskania wszystkich kolorów w pełnym spektrum na jednym pikselu. Właściwości optoelektroniczne PoroGaN, niezależne od długości fali, upraszczają również integrację projektowania układów elektronicznych i optoelektronicznych – powiedział prezes i współzałożyciel Porotech, dr Tongtong Zhu.

Niestety na ten moment nie znamy praktycznych możliwości oferowanych przez DynamicPixelTuning, ale jesteśmy pewni, że Porotech jako pierwszy na świecie odblokował możliwość dynamicznego dostrajania kolorów w pikselach LED. Platforma PoroGaN umożliwia emitowanie wszystkich kolorów widma widzialnego przez każdą maleńką diodę LED na matrycy. Obecne wyświetlacze tego typu są jednokolorowe i cechuje je jednolita jasność, ale dzięki połączeniu technologii PoroGaN oraz Dynamic Pixel firma Porotech utoruje drogę do monolitycznego wyświetlacza RGB.

W przypadku mikrowyświetlaczy eliminuje potrzebę przenoszenia, umożliwiając łączenie płytek półprzewodnikowych z płytą tylną w jednym kroku. Uproszczenie procesu zapewnia wysoką wydajność i produktywność rozwiązań, dzięki czemu pełnokolorowe wyświetlacze micro-LED i mini-LED stają się opłacalnymi produktami dla rynku masowego w zastosowaniach wyświetlaczy nowej generacji – skomentował prezes i współzałożyciel Porotech, dr Tongtong Zhu, ujawniając potencjał stojący za nowymi technologiami.

Platforma PoroGaN umożliwia także jednoetapowy proces łączenia płytek (wafer-to-wafer), co usuwa kluczowe bariery produkcyjne dla produkcji pełnokolorowych i przestrajalnych mikrowyświetlaczy, zwiększając tym samym wydajność i obniżając koszty produkcji oraz skracając czas wprowadzenia produktu na rynek. Jest to o tyle ważne, że obecnie wytwarzanie wyświetlaczy Micro-LED i mini-LED pozostaje wyzwaniem ze względu na wielofazowe procesy wymagane obecnie do manipulowania elementami w skali mikro i nano, a to odbija się na ogólnej dostępności i cenie.