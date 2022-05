Naukowcy chcą nam umożliwić uprawę drewna. Obejmuje naturalny wzrost i druk 3D

W dążeniu do ochrony drzew na naszej planecie, naukowcy poszukują sposobu na pozyskiwanie drewna w możliwie najprostszy, najbardziej ekologiczny i w ogólnym rozrachunku, po prostu najlepszy sposób. Zespół z MIT ostatnio osiągnął w tej kwestii ogromny kamień milowy, który może sprawić, że kiedyś będziemy mogli może nie tyle sadzić drewno, z którego wyrośnie mebel, a uprawiać drewno i wykorzystywać je do druku 3D.

Wylesianie Ziemi trwa, więc trzeba coś z tym zrobić. Pomysł naukowców? Uprawa drewna

Wspomniani naukowcy dokonali przełomu w procesie, który pewnego dnia może pozwolić nam uprawiać drewno i wykonywać z niego wydruki bezpośrednio na kształt mebli oraz szeregu innych przedmiotów. Można to porównać do „mięs z probówki”, czyli dążenia do umożliwienia hodowania drewna w laboratoriach i z czasem również w wielkich… fabrykach? Sadach? Sztucznych lasach? Trudno to sobie wyobrazić, ale taka właśnie ma być przyszłość.

Jeśli wysiłek zespołu z MIT nie pójdzie na marne, finalnie drewniane przedmioty będzie można uprawiać i drukować, a nie wycinać, kształtować i łączyć. Co wtedy stanie się z tradycyjnym stolarstwem? Zapewne pójdzie w zapomnienie, albo zmusi specjalistów do przejścia na to „nowoczesne stolarstwo”, które finalnie może wyjść ludzkości na lepsze, zważywszy na wzrost integralności takich naturalnych wyrobów bez żadnych sztucznych łączeń.

To jednak jeszcze odległa przyszłość, bo technologia z całą pewnością nie doczeka się rychłej komercjalizacji. Na ten moment zespół naukowców z MIT ledwie kładzie podwaliny pod rozwój tej technologii. Ostatnio zademonstrował nową technikę, która umożliwia hodowanie w laboratorium materiału roślinnego przypominającego drewno, co pozwala na łatwe dostosowanie jego właściwości, takich jak waga i wytrzymałość, do potrzeb.

Pomysł polega na tym, że można wyhodować materiał roślinny o dokładnie takim kształcie, jaki jest potrzebny, więc nie trzeba go produkować w sposób wtórny, co zmniejsza ilość energii i odpadów. Istnieje duży potencjał, aby rozszerzyć to rozwiązanie i tworzyć struktury trójwymiarowe – mówi Ashley Beckwith, główny autor badania.

W ramach obecnego badania, zespół wyizolował komórki z liści roślin znanych jako Zinnia elegans. Następnie uprawiał je w odpowiednich warunkach tak, by móc regulować ich właściwości fizyczne i mechaniczne, aby w kolejnym kroku wydrukować z nich żel wypełniony komórkami, nadając mu jednocześnie potrzebny kształt w taki sam sposób, w jaki drukuje się w 3D przedmioty z tworzyw sztucznych. Po trzech miesiącach inkubacji w ciemności, materiał został odwodniony, a efektem końcowym stał się obiekt wykonany z materiału roślinnego przypominającego drewno.